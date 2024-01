Przebił Pietrzaka. Padły słowa o „czipowaniu i tatuowaniu nielegalnych migrantów” [VIDEO]

- Reklama -

Nie umilkła jeszcze awantura po słowach Jana Pietrzaka, a przebił go publicysta Marek Król. Na antenie TV Republika mówił o „czipowaniu i tatuowaniu nielegalnych migrantów”.

Kilka dni temu satyryk Jan Pietrzak komentował kwestię przyjmowania nielegalnych imigrantów.

– Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (…) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy. Ich hasło witające przybyszów było nielegalne, pozatraktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić – mówił Pietrzak.

Mainstream wyciągnął głównie zdanie o „barakach dla imigrantów” i wybuchła w związku z tym potężna afera.

Teraz wydźwięk wypowiedzi Pietrzaka został przebity przez Marka Króla. Na antenie tej samej TV Republika mówił on o „czipowaniu i tatuowaniu nielegalnych migrantów”.

Na pytanie o to, co należy zrobić z problemem nielegalnych imigrantów przybywających do Europy, Król odparł: – Jest prosty sposób. Należy im założyć czipy, jak się pieskom zakłada, a taniej jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie.

Co należy zrobić z imigrantami? Marek Król w @RepublikaTV : Zaczipować jak psy, ale taniej będzie wytatuować. pic.twitter.com/oLIWnwALrX — Mirkowy (@mirkowy) January 3, 2024

Po wypowiedzi Króla nastąpiła fala oburzenia. Od opinii tej odcina się nawet TV Republika, której nowy dyrektor programowy, niedawny propagandysta TVP Michał Rachoń wydał oświadczenie. Napisał w nim, że unijna polityka migracyjna jest groźna dla Polski, ale „nie uzasadnia to dehumanizacji ludzi nielegalnie przekraczających granice UE”.

Zapewniono, że TV Republika jest domem wolności słowa (nie dodano, że dla ludzi sprzyjających PiS-owi), ale także miejscem szacunku dla każdej istoty ludzkiej. „Głęboko nie zgadzamy się z wypowiedzią red. Marka Króla wygłoszoną na naszej antenie” – napisał Rachoń.

Wielu komentatorów przypomina, że Król to były sekretarz KC PZPR.

Tymczasem z lewej strony rozpoczęły się juz nawoływania do reklamodawców, by wycofali się z dalszego eksponowania swoich firm na antenie TV Republika. Jako pierwsze wycofanie reklam z tej stacji zapowiedziały IKEA oraz mBank.