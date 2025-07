Dziś wielka manifestacja przed ambasadą Niemiec! Konfederacja Korony Polskiej protestuje przeciwko imigrantom

- Reklama -

Już dzisiaj – w piątek, 4 lipca o godzinie 11:00 – przed ambasadą Niemiec w Warszawie odbędzie się manifestacja Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Organizatorzy zapowiadają stanowczy sprzeciw wobec podrzucania Polsce nielegalnych imigrantów przez Niemcy. Podkreślono, że jest to działanie wrogie wobec Polski i naruszenie suwerenności państwa.

„Ostatni raz Niemcy naruszyły polską granicę w 1939 roku. Dziś znów to robią – imigrantami. Celowy przerzut ludzi przez granicę to akt wrogi wobec Polski i naszej suwerenności. Nie ma na to naszej zgody!” – czytamy w zapowiedzi protestu.

Konfederacja Korony Polskiej żąda natychmiastowego zaprzestania takich działań, zatrzymania nielegalnego przerzutu imigrantów, pełnego poszanowania polskiej granicy oraz zaprzestania wszelkich wrogich działań przez stronę niemiecką.

Protest odbędzie się 4 lipca o godzinie 11 przed siedzibą ambasady Niemiec przy ul. Jazdów 12/2 w Warszawie. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którym leży na sercu bezpieczeństwo i nienaruszalność polskich granic.