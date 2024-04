Burza w sieci po słowach Pietrzaka. „Mamy baraki dla imigrantów” [VIDEO]

- Reklama -

Kontrowersyjne słowa Jana Pietrzaka na antenie telewizji Republika. Wypowiedź satyryka i publicysty wywołała burzę na portalu X.

– Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (…) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy. Ich hasło witające przybyszów było nielegalne, pozatraktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić – stwierdził w Republice Pietrzak.

- Reklama -

„Obrzydliwe.

To jest niesamowite jak szybko – podobno – katoliccy, konserwatywni komentatorzy przechodzą do porządku ze szczuciem na innych ludzi, których jedyną winą jest chęć poprawy swojego życia.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Jak słucham tego – za przeproszeniem – pierdolenia o «migrantach ekonomicznych», «nachodźcach» czy «wojnie hybrydowej» to potrafię zrozumieć jak wspomnianym w materiale niemcom udało się przekonać 3/4 Europy do partycypacji w holokauście. Właśnie tak” – grzmiał Mikołaj Pisarski z Instytutu Misesa.

„Tymczasem fakty są proste:

– migracja to naturalny, odwieczny, ekonomicznie korzystny stan wynikający z samej ludzkiej natury.

– To homogeniczne etniczne państwa narodowe stanowią chwilową (i słusznie ginącą) aberrację w historii ludzkości.

– Nie ma na świecie kraju, który odniósłby sukces w poprawie jakości i poziomu życia swoich obywateli bez szerokiego otwarcia na imigrację.

– Imigracja, nawet do kraju w którym względnie wysoki jest poziom pomocy społecznej, jest dla jego obywateli korzystna.

– Jeżeli chcemy w PL utrzymać swój poziom życia, zabezpieczyć emerytury dla starzejącego się społeczeństwa i dalej budować rozwój naszej gospodarki potrzebujemy przyjąć kilka MILIONÓW imigrantów, którzy będą chcieli ZOSTAĆ w Polsce.

– Nawet jeżeli pierwsze pokolenie ma problem z asymilacją (język, kultura) to drugie i kolejne asymilują się bez problemu o ile sztucznie nie doprowadzi się do gettoizacji populacji.

O polityce migracyjnej trzeba myśleć poważnie. Od kilku dni w MSWiA mamy zajmującego się nią najlepszego w kraju eksperta. Ale nie można pozwolić by w ramach dyskusji o niej odzierać z godności ludzi, których jedyną winą jest naturalna chęć poprawy swojego życia” – twierdził.

Z takim postawieniem sprawy nie zgodził się m.in. Krzysztof Szczawiński, matematyk i filozof.

„Widać, że nie masz pojęcia czym jest migracja islamu – i ogólniej czym są kultury, cywilizacje, i jakie są między nimi relacje – warto o tym poczytać – i jakie są efekty ich wymieszania na jednym terytorium – vide Francja – to nie tylko jakaś «gettoizacja», tylko cała ich natura” – skwitował.

Do sprawy odniósł się także m.in. redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

„Ale co jest obrzydliwe? Niemcy już umieszczali nachodźców w byłych obozach koncentracyjnych. W Dachau, Buchenwaldzie” – przypomniał.

„Jak ideologia, każda, przesłania rzeczywistość. Współczesna migracja do Europy nie jest naturalna, tylko napędzana jest socjalną polityką, narzucaną odgórnie lewicową ideologią, sterowana przez państwowe reżimy i grupy przestępcze itd. Do pracy to przed 2000 rokiem przyjeżdżali” – wskazał wydawca portalu nczas.info Adam Wojtasiewicz.