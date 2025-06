Marianna Schreiber chce pozwać „Jaszczura” i „Ludwiczka”. Poszło o TO nagranie [VIDEO]

- Reklama -

Marianna Schreiber zapowiada kroki prawne przeciwko znanym twórcom internetowym Aleksandrowi Jabłonowskiemu vel Wojciechowi Olszańskiemu „Jaszczurowi” oraz Marcinowi Osadowskiemu „Ludwiczkowi”. Na wzór Romana Giertycha nazwała ich „bracia kamraci”.

„Oficjalnie: razem z moim adwokatem postanowiliśmy pozwać 'braci kamratów’ za poniższe nagranie. Więcej informacji wkrótce” – poinformowała w krótkim komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Schreiber.

Decyzja o pozwie została podjęta w związku z kontrowersyjnym nagraniem, które „Jaszczur” i „Ludwiczek” opublikowali na kanwie miłosnej telenoweli Schreiber i Piotra Korczarowskiego.

Korczarowski był jedną z twarzy kampanii prezydenckiej Grzegorza Brauna. Kiedy na jaw wyszedł jego związek z ówczesną mężatką Schreiber, Włodzimierz Skalik, szef sztabu Grzegorza Brauna, ogłosił zakończenie współpracy z Korczarowskim.

„Jaszczur” twierdził wówczas, że Korczarowski „nie miał prawa zakochać się w tym momencie”.

– A już na pewno nie w takiej osobie. Bo to nie jest dziewczynka ze sztabu, która klei koperty, cicha, skromna, tylko to jest papuga, która drze ryj, k***a, na wszystkie możliwe publikatory, która się, k***a, pokazuje w bikini, k***a, nogi pokazuje, zachowuje się jak stare k******o – mówił „Jaszczur”.

„Ludwiczek” dodał, że Schreiber „siebie kreuje przez pryzmat ofiary”. – Problem polega na tym, że facetów to może zmieniać, bo to jest naturalne. Ale nie zmieni siebie. A siebie kreuje przez pryzmat ofiary. Ona za każdym razem jest skrzywdzoną ofiarą – mówił.

„Jaszczur” się nie zgodził. – Nie widzę w jej relacjach, Marcin, ofiary. Wręcz przeciwnie. Widzę rozwrzeszczaną papugę, która na siebie zwraca uwagę, wygadującą pierdoły i to jeszcze w tandetnym stylu. Gdyby ona jeszcze mnie zachwyciła zawartością puszki mózgowej, to siedziałbym cicho. Piotrek, jak się musisz czuć? Jak się musisz czuć, Piotr? Ona broni swego życia, więc zaatakowała Brauna. Nie zaatakowała Skalika, który wy******lił cię z tej całej zabawy – mówił i radził Korczarowskiemu, by miał się na baczności.

Schreiber najwyraźniej uznała, że zostały naruszone jej dobra osobiste i zamierza skierować sprawę na drogę sądową.