Nepotyzm w nowej TVP? W roli głównej Marek Czyż i jego córka w „19.30”

- Reklama -

TVP została nie tyle zmieniona, co po prostu „zneutralizowana” i taki wydaje się cel główny „reformatorów” od pułkownika Bartłomieja. Przy okazji dochodzi jednak do „wpadek” antenowych, obniżenia poziomu merytorycznego (chociaż wydawało się to mało możliwe), a nawet… nepotyzmu.

W „19:30”, które zastąpiły „Wiadomości” występuje obecnie w roli głównej nowy prowadzący Marek Czyż. Na antenie zadebiutowała zaś jego córka Zuzanna Czyż, której materiał zapowiedział ojciec. Szykują się nam nowe „telewizyjne dynastie”?

- Reklama -

Zachwalając nowe „Wiadomości” w Telewizji Polskiej Marek Czyż mówił w swoim „benefisie”:

„Dzień dobry państwu. Jak państwo z pewnością zauważyli, zaszły pewne zmiany i mają państwo prawo oczekiwać wyjaśnień. Żaden polski obywatel, który finansuje działanie mediów publicznych, nie ma obowiązku wsłuchiwać się w propagandę, czyjąkolwiek. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne, ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji. Dlatego proponuję państwu uczciwą umowę. Od jutra „Wiadomości” będą prezentowały fotografie świata i dnia, a nie obraz, który malowano w tych studiach przez osiem lat ze starannie dobranymi barwami”.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Było jeszcze proroczo o „wodzie” (i ta rzeczywiście się leje strumieniami z nowej anteny) zamiast „zupy”. Do głównego programu awansowała za to Zuznanna Czyż, która do tej pory pracowała w TVP3 Katowice. Na początku zajmowała się tematyką społeczno-kulturową, później prowadziła też programy publicystyczne. Czasem nawet pokazywała się w TVP Info. To jednak dość szybki awans córki obecnego prezentera, który zalatuje nepotyzmem.

Zadebiutowała w „19:30” relacją z obserwatorium astronomicznego w Chorzowie. Do sprawy odniosła się też dziennikarka „starego” TVP Info Monika Borkowska: „Już wiemy, dlaczego zwalniani są dziennikarze. Trzeba robić miejsce dla rodziny. Wstyd Panie Czyż. Córka u żłoba, wspólna zagroda. A to dopiero początek” – napisała na X.

Niezależnie od poziomu profesjonalizmu pani Zuzanny Czyż, to raczej kolejna „wpadka” sztandarowego dla nowej TVP programu informacyjnego „19.30”.