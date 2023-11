Najnowszy sondaż poparcia. Duże spadki PiS i PO, rośnie Konfederacja

- Reklama -

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się pod koniec listopada, sejmowa arytmetyka wyglądałaby inaczej, niż po wyborach 15 października.

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że na czele nadal znajduje się POPiS, jednak dwie największe partie tracą poparcie.

Zgodnie z tym badaniem na Prawo i Sprawiedliwość z przystawkami głos chce oddać 31,1 proc. ankietowanych. W porównaniu do poprzedniego sondażu tej pracowni ustępująca władza traci 1,9 pp. poparcia, a w porównaniu do wyników wyborów – 4,2 pp.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Platforma Obywatelska z przystawkami. Na Tuska i resztę chęć oddania głosu wyraziło 26,7 proc. To spadek poparcia aż o 3,7 pp. w stosunku do poprzedniego sondażu i o 4 pp. w stosunku do wyborów parlamentarnych.

Podium zamyka Trzecia Droga z poparciem na poziomie 14,4 proc., czyli tyle samo, ile w wyborach. Względem poprzedniego sondażu to spadek o 1,7 pp.

Czwarta jest Lewica z wynikiem 10,4 proc. To wzrost o 1,9 pp. w stosunku do ostatniego sondażu i o 1,8 pp. w porównaniu z wynikiem wyborów.

Najwięcej zyskuje Konfederacja, którą obecnie popiera 9,1 proc. ankietowanych. W porównaniu do poprzedniego sondażu to wzrost o 3,1 pp., a w porównaniu do wyborów wzrost o 1,9 pp.

2,2 proc. badanych chciałoby zagłosować na jakąś inną formację, a 5,9 proc. nie wie, na kogo głosować.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI w dniach 17-19 listopada 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.