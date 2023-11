„Czemu polska policja pomaga ukraińskim kierowcom”? Suski odpowiedział krótko [VIDEO]

- Reklama -

Gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET był Marek Suski. Wiceprzewodniczący klubu PiS dostał niewygodne pytanie od widza.

– Czemu rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje interesy strony ukraińskiej, powodując zapaść polskiej branży transportowej i rolniczej? Czemu polska policja pomaga ukraińskim kierowcom omijać blokady protestujących na granicy? – pytał jeden z internautów.

– Dlatego że protesty są nieuzasadnione, a policja jest od tego, żeby pilnować porządku – stwierdził Suski.

– Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, jak Ukraina została napadnięta przez Rosję, która mówi, że następna będzie Polska, to w naszym najlepszym interesie jest pomóc Ukrainie, a jednocześnie objęliśmy nadzorem transporty produktów żywnościowych, które mają przez Polskę przejechać, nie zamykamy tranzytu, natomiast chronimy nasz wewnętrzny rynek – dodał.

– Jednak protestujący twierdzą, że nie chronicie, że ta decyzja Unii Europejskiej, na którą rząd Pana premiera Morawieckiego się zgodził, stworzyła sytuację, że firmy przewozowe ukraińskie przejmują rynek w Polsce – zauważył Rymanowski.

– Ale właśnie po to został spowodowany nadzór nad tranzytem – odparł Suski.

– To nic nie daje, dlatego protestujący blokują – wskazał dziennikarz.

– Chyba jednak daje – powiedział polityk.

– Oni uważają, że nie daje – zauważył prowadzący.

– Oni mają prawo mieć inne zdanie – skwitował Suski.