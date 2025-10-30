WIDEO
Ziobro z wizytą u Orbana. Szuka azylu? Mocna deklaracja

-

Autor: JA
NCZAS.INFO | Zbigniew Ziobro i Viktor Orban podczas spotkania w Budapeszcie. / Foto: oficjalny profil Viktora Orbana na Facebooku
Premier Węgier Viktor Orban spotkał się w czwartek w Budapeszcie ze Zbigniewem Ziobrą – wynika z postu węgierskiego premiera na Facebooku.

„Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tego czasu pro-brukselski rząd Polski rozpoczął przeciwko niej polityczną nagonkę” – napisał w mediach społecznościowych Orban, zamieszczając wspólne zdjęcie z Ziobrą.

„Dziś spotkałem się z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie. Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy” – dodał.

W poniedziałek Ziobro uczestniczył w dyskusji towarzyszącej zorganizowanemu w Budapeszcie pokazowi filmu dokumentalnego „Przejęcie” w reżyserii Marcina Tulickiego, który ma obrazować „demontaż rządów prawa i przejęcie instytucji państwa i mediów” przez rząd Donalda Tuska.

W spotkaniu wziął także udział Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Węgier, który wspólnie z byłym ministrem sprawiedliwości komentował przyznanie na Węgrzech azylu politycznego byłemu wiceszefowi resortu sprawiedliwości Polski Marcinowi Romanowskiemu.

Portal wPolityce.pl podaje, że Ziobro zaprzeczył w rozmowie z nim, jakoby złożył wniosek o azyl polityczny na Węgrzech. „Nie składałem żadnych wniosków, żadnych dokumentów, w tej sprawie, nigdzie, w żadnym kraju” – powiedział b. minister sprawiedliwości cytowany przez wPolityce.pl.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze, obecnie posłowi PiS, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Sprawa dotyczy m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Marszałek Szymon Hołownia, pytany o termin nadania biegu wnioskowi prokuratury, powiedział, że dokument został skierowany we wtorek do kontroli formalnej po której trafi do samego Ziobry i sejmowej komisji.

