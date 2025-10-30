Tajemnicze balony nad lotniskiem. Ruch został zawieszony

- Reklama -

Główne lotnisko Litwy zostało zamknięte już w nocy z 22 na 23 października po przylocie balonów z przemycanymi z Białorusi papierosami. 30 października ogłoszono o ponownym wstrzymaniu ruchu z tego samego powodu.

Ruch na lotnisku w Wilnie został czasowo zawieszony, a według wstępnych informacji decyzję tę podjęto ze względu na balony lecące w tym kierunku. Odloty i przyloty zawieszono o godz. 20.10 (19.10 czasu polskiego).

- Reklama -

Coraz częściej pojawiają się teorie, że może nie chodzić o balony przemytników papierosów, ale o akcję, dla której przemyt jest tylko przykrywką – o element wojny hybrydowej. Litwa zmaga się z incydentami z udziałem balonów meteorologicznych i przemytniczych nie po raz pierwszy.

W reakcji na tego typu prowokacje Litwa zamknęła w środę granicę lądową z Białorusią na miesiąc. Znalazła tu poparcie Brukseli, a szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, że Unia Europejska jest gotowa nałożyć na Białoruś kolejne sankcje, jeśli ta nie skończy ze swoimi „hybrydowymi działaniami” przeciw Litwie.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Zapewne na skutek interwencji Brukseli, Warszawa wycofała się z decyzji o otwarciu dwóch dodatkowych przejść z Białorusią.