Minister ogłasza zmiany. Zniknie abonament RTV, ale i tak to my wszyscy będziemy utrzymywać „media publiczne”

2,5 mld zł stabilnego finansowania mediów publicznych z budżetu, uzupełnionego o waloryzację i inflację oraz zniesienie abonamentu RTV – zapowiedziała minister kultury Marta Cienkowska w czwartek prezentując projekt nowelizacji ustawy medialnej.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska zapowiedziała przeznaczenie 2,5 mld zł z budżetu na finansowanie mediów publicznych. Nazwała to konkretnym i „stabilnym finansowaniem”, które będzie uzupełnione o waloryzację i inflację.

Wskazała, że „kwestia, która budziła największy niepokój w ramach rozmów międzyresortowych, to było oczywiście finansowanie mediów publicznych”.

– Pierwotne założenie nowelizacji ustawy medialnej zakładało 0,09 proc. PKB, co przy obecnych wyliczeniach dawałoby kwotę około 3 mld 800 mln złotych. Zejście do poziomu 2,5 mld zł po ostatecznym zapoznaniu się z możliwościami mediów publicznych […] powoduje, że dokonujemy zmniejszenia budżetu mediów publicznych o 1 mld 300 mln złotych – mówiła minister kultury Cienkowska.

To kwota, którą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypracowało po audycie TVP, po rozmowach z Ministerstwem Finansów, „w trosce o budżet państwa” oraz po wewnętrznych rozmowach dotyczących koniecznych zmian w karcie powinności.

Cienkowska zapowiedziała także likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego, ponieważ, jak podkreśliła, jest on „absolutnie nieskuteczny”, nie zapewnia stabilnego finansowania mediów publicznych, a także jest „archaicznym tworem” i „bardzo słabo ściągalną opłatą”.

