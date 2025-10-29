Najnowszy SONDAŻ: Wyraźny lider i pięć formacji w Sejmie. Jak wypadły dwie Konfederacje?

- Reklama -

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością, a do Sejmu weszłoby pięć formacji – wynika z opublikowanego w środę sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

W badaniu najwyższym poparciem cieszy się KO, na którą wskazało 30,4 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazło się PiS z wynikiem 27,6 proc., a podium zamknęła Konfederacja Wolność i Niepodległość z rezultatem 15 proc.

Poza podium, ale wciąż powyżej progu wyborczego – jak wynika z sondażu – znalazła się Lewica (6,7 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (5,5 proc.).

Pozostałe ugrupowania odnotowały poparcie niższe niż 5 proc. – w przypadku PSL jest to 4,1 proc., Razem mogłoby liczyć na 4 proc., a Polska 2050 na 1,3 proc. 5,4 proc. osób na razie nie wie, na kogo zagłosuje.

Jak zauważył dziennik w środowym wydaniu, PiS i Koalicja Obywatelska od miesięcy w badaniach IBRiS dla „Rz” zamieniają się miejscami na pierwszym miejscu, ale żadna z nich nie może być spokojna, że po wyborach w 2027 r. uda się jej samodzielnie rządzić, a nawet zbudować stabilną koalicję.

Zmierzona w ramach badania IBRiS frekwencja wyniosłaby 54,8 proc.

Badanie zostało przeprowadzone 24 i 25 października na ogólnopolskiej próbie 1067 respondentów.