Niemki piszą do Merza. Chcą lepszego oświetlenia ulic i skuteczniejszego ścigania sprawców przemocy

- Reklama -

Lepsze oświetlenie i monitoring oraz skuteczniejsze ściganie przemocy seksualnej – to postulaty, jakie znalazły się w liście otwartym wystosowanym do kanclerza RFN Friedricha Merza przez kobiety reprezentujące m.in. świat sztuki, nauki i polityki. Sygnatariuszki ostrzegły jednocześnie przed „legitymizowaniem rasistowskich narracji”.

W liście, o którym we wtorek szerzej pisał „Der Spiegel”, kanclerz został wezwany do podjęcia działań, by zwiększyć bezpieczeństwo kobiet w Niemczech. „Pragniemy podjąć poważną rozmowę o bezpieczeństwie, nie zaś pozwalać, by temat ten służył jako tania wymówka do legitymizowania rasistowskich narracji” – napisano w dokumencie.

- Reklama -

Wśród postulatów znalazło się m.in. skuteczniejsze ściganie przemocy na tle seksualnym oraz zapewnienie lepszego oświetlenia i monitoringu miejsc publicznych. Prócz tego wezwano rząd do bardziej zdecydowanej obrony przed przemocą w sieci oraz walki z ubóstwem wśród kobiet w podeszłym wieku. Opowiedziano się także za wprowadzeniem do prawa zapisów dotyczących zabójstw z nienawiści do kobiet.

Sygnatariuszki uważają, że w trwającej w Niemczech debacie dotyczącej bezpieczeństwa w miastach ofiary seksizmu i ofiary rasizmu są rozgrywane przeciwko sobie. „Chcemy przestrzeni publicznej, w której wszyscy ludzie czują się komfortowo. Chcemy, aby kobiety były bezpieczne, na ulicach i w domach” – czytamy w liście.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Pod dokumentem znajdują się m.in. podpisy byłej współprzewodniczącej Zielonych Ricardy Lang, piosenkarki soul i R&B Joy Denalane czy dziennikarki Alice Hasters.

14 października, odpowiadając na pytanie o wzrost poparcia dla Alternatywy dla Niemiec (AfD), Merz zachwalał zaostrzenie przez jego rząd polityki migracyjnej. Następnie dodał: „Oczywiście w krajobrazie miejskim nadal mamy problem, właśnie dlatego szef MSW ułatwia i przeprowadza na szeroką skalę deportacje”.

Dopytywany później, stwierdził że „nie ma czego odwoływać”. – Proszę zapytać swoje córki, co mogłem mieć na myśli – oświadczył, dodając że „wszyscy potwierdzają, że jest problem, najpóźniej po zapadnięciu zmroku”.

Komentarz o „krajobrazie miejskim” wywołał w Niemczech gorącą debatę polityczną. Kanclerz broniony jest przez chadeków, a także polityków liderującej w sondażach AfD. Krytykują go natomiast politycy lewicowi, w tym socjaldemokraci oraz Zieloni. W niemieckich miastach odbywają się protesty wyrażających sprzeciw wobec wypowiedzi kanclerza, w Lipsku w poniedziałek wieczorem w demonstracji wzięło udział 2 tys. osób.