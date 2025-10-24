Imigrant ze Wschodu poszukiwany za zabójstwo kobiety. Wydano list gończy

- Reklama -

Wydano list gończy za sprawcą zabójstwa kobiety w hotelu na Woli. Jak ustaliła prokuratura po wielomiesięcznym śledztwie, jest nim obywatel Republiki Białorusi – Eryk Piatrou – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.

Do zabójstwa młodej księgowej Izabeli R.-H. doszło 16 października 2023 roku w hotelu przy ulicy Grzybowskiej na Woli. Jej ciało zostało znalezione po dwóch dniach przez obsługę hotelową.

Izabela była poszukiwana od 13 października i była uznawana za osobę zaginioną. Biegli stwierdzili, że kobieta została uduszona.

– Śledztwo wykazało, że kobieta przebywała w hotelu na spotkaniu biznesowym, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne – zaznaczył prok. Skiba.

Dodał, że w sprawie wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa obywatelowi Republiki Białorusi – Erykowi Piatrou, synowi Victora. Ustalono, że sprawca zaraz po dokonaniu zabójstwa opuścił teren RP i aktualnie może znajdować się na terenie Białorusi.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Za podejrzanym wydano list gończy. Za zabójstwo grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia.

Każdy, kto wie o miejscu pobytu podejrzanego Eryka Piatrou, powinien poinformować o tym najbliższą jednostkę policji. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności, kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.