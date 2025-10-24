WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaImigrant ze Wschodu poszukiwany za zabójstwo kobiety. Wydano list gończy
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Imigrant ze Wschodu poszukiwany za zabójstwo kobiety. Wydano list gończy

-

Autor: MMP
NCZAS.INFO | Policja oraz Eryk Piatrou
NCZAS.INFO | Policja oraz Eryk Piatrou. / Foto: PAP/gov.pl (kolaż)
- Reklama -

Wydano list gończy za sprawcą zabójstwa kobiety w hotelu na Woli. Jak ustaliła prokuratura po wielomiesięcznym śledztwie, jest nim obywatel Republiki Białorusi – Eryk Piatrou – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.

Do zabójstwa młodej księgowej Izabeli R.-H. doszło 16 października 2023 roku w hotelu przy ulicy Grzybowskiej na Woli. Jej ciało zostało znalezione po dwóch dniach przez obsługę hotelową.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Izabela była poszukiwana od 13 października i była uznawana za osobę zaginioną. Biegli stwierdzili, że kobieta została uduszona.

Śledztwo wykazało, że kobieta przebywała w hotelu na spotkaniu biznesowym, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne – zaznaczył prok. Skiba.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Dodał, że w sprawie wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa obywatelowi Republiki Białorusi – Erykowi Piatrou, synowi Victora. Ustalono, że sprawca zaraz po dokonaniu zabójstwa opuścił teren RP i aktualnie może znajdować się na terenie Białorusi.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Za podejrzanym wydano list gończy. Za zabójstwo grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia.

Każdy, kto wie o miejscu pobytu podejrzanego Eryka Piatrou, powinien poinformować o tym najbliższą jednostkę policji. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności, kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
W czyje ręce trafi TVN? Trump naciska, żeby był to syn zaprzyjaźnionego miliardera
Następny artykuł
Sopot. Dla prezydent podwyżka pensji, a dla mieszkańców podwyżka podatków

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU