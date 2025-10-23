Zestrzelą Putina nad Polską? Gen. Polko: Siły powietrzne są przygotowane, mają prawo do zestrzelenia samolotu

- Reklama -

Gen. Roman Polko powiedział, że z technicznego punktu widzenia jest możliwe zestrzelenie samolotu z rosyjskim prezydentem na pokładzie. To komentarz wobec słów szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który powiedział, że „nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże polskiemu rządowi zatrzymać samolotu z Władimirem Putinem na pokładzie” w kontekście ewentualnego przelotu Władimira Putina na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Sikorski w Radiu Rodzina został zapytany o spotkanie prezydentów Rosji i USA, które ma odbyć się w Budapeszcie. Tematem spotkania ma być wojna na Ukrainie i ewentualne zawieszenie broni, a w konsekwencji pokój.

Czy prezydent Rosji mógłby bezpiecznie przelecieć nad Polską?

– Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże polskiemu rządowi zatrzymać samolotu z Władimirem Putinem na pokładzie, który znalazłby się w polskiej przestrzeni, celem doprowadzenia podejrzanego przed MTK – powiedział Sikorski.

Przypomnijmy, że Putin jest teoretycznie ścigany międzynarodowym listem gończym, choć wiemy, że egzekwowanie postanowień trybunału jest bardzo wybiórcze.

Sprawę skomentował znany wojskowy gen. Roman Polko. Ocenił, że przejęcie samolotu z rosyjskim prezydentem jest operacją całkowicie możliwą z technicznego punktu widzenia.

– Siły Powietrzne są dokładnie przygotowane także na takie warianty i jeżeli samolot nie będzie reagował na ich polecenia, bo ma obowiązek reagować, to mają prawo zmusić go do lądowania wszelkimi sposobami, a w ostateczności nawet i zestrzelić – powiedział gen. Polko.

Siergiej Ławrow odpowiedział na wypowiedź swojego odpowiednika, cytowany przez Ria Nowosti. Ocenił, że „Polacy są teraz gotowi sami dokonać aktów terrorystycznych”.

– Słyszałem, jak pan Sikorski groził, że bezpieczeństwo samolotu prezydenta Putina w polskiej przestrzeni powietrznej, jeśli zostanie on wysłany do Budapesztu na proponowany szczyt z Trumpem, nie będzie zagwarantowane – mówił szef rosyjskiego MSZ.