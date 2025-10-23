Tuskowi ukradli auto. Teraz zwiększono ochronę SOP dla dorosłych dzieci premiera, ich partnerów i ich dzieci

- Reklama -

„Newsweek” ujawnił, że Służba Ochrony Państwa (SOP) chroni nie tylko premiera Donalda Tuska, ale też jego rodzinę. I to włącznie z wnukami czy partnerami ich dzieci.

„Newsweek” poinformował, ze SOP przeszła w ostatnim czasie zmiany. Ich skutkiem jest poszerzenie ochrony za nasze pieniądze na dość szeroko rozumianą rodzinę premiera.

- Reklama -

Co ważne, ochrona poszerzona została już kilka tygodni wcześniej. Nie ma to więc związku z sytuacją np. przed biurem krajowym PO, gdzie mężczyzna próbował rzucić tzw. koktajlem Mołotowa.

O tym incydencie więcej przeczytacie w artykule poniżej.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Powodem dla poszerzenia ochrony mają być coraz częstsze groźby wobec premiera w sieci. To dość durny pretekst, ponieważ w Internecie ludzie różne rzeczy piszą, najczęściej bez przełożenia na rzeczywistość. Natomiast decydującym argumentem miała być kradzież samochodu premiera Tuska.

Funkcjonariusze SOP pilnowali domu premiera Tuska. Natomiast samochód zaparkowano w bocznej uliczce. Premier był bardzo niezadowolony, delikatnie rzecz ujmując.

Samochód lexus udało się szybko odzyskać. Jednak sytuacja sprawiła, że postanowiono zwiększyć ochronę na nasz koszt.

Oczywiście, oficjalnie to nie premier, tylko szef MSWiA Marcin Kierwiński rozszerzył listę osób objętych ochroną. Złożył on wniosek do komendanta SOP o poszerzenie listy chronionych osób o rodzinę Donalda Tuska i ich partnerów.

I tak oto poza premierem, SOP chroni też jego żonę, dzieci i ich partnerów oraz wnuki premiera.