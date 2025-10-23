WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolityka"Słaba strategia". Wipler o działaniach Kaczyńskiego oraz kondycji Prawa i Sprawiedliwości
WiadomościPolityka

„Słaba strategia”. Wipler o działaniach Kaczyńskiego oraz kondycji Prawa i Sprawiedliwości

-

Autor: KM
Przemysław Wipler.
Przemysław Wipler. / Fot. PAP
- Reklama -

Konfederacja Wolność i Niepodległość nie ukrywa, że docelowo chce zdominować nie tylko prawą stronę sceny politycznej, ale całą polską centroprawicę. Poseł Przemysław Wipler w rozmowie z „Faktem” głęboko w to wierzy. Wieszczy stopniowe osłabianie Prawa i Sprawiedliwości, do czego ma przyczynić się najnowsza strategia wymyślona przez Jarosława Kaczyńskiego.

Wipler przekonuje, że jego ugrupowanie to obecnie „formacja zdroworozsądkowa, która odpowiada na problemy i wyzwania tak, jak je rozumieją Polacy, zwłaszcza najmłodsi”. Jak twierdzi, ten wizerunek już przynosi efekty w postaci transferów wyborców, nie tylko PiS. – Widzimy, że PSL i Polska 2050 stracili wyborców także na rzecz Konfederacji – zauważa polityk.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Poseł Konfederacji WiN twierdzi, że w realizacji planu pomoże sam PiS. Zdaniem Wiplera partia Kaczyńskiego to formacja o niskim morale i skłócona wewnętrznie. Decydująca ma być jednak demografia.

Gdy widzimy, jakie jest poparcie PiS wśród osób poniżej 40 roku życia, a jakie jest dla Konfederacji, to ten trend jest jasny. Nam będzie przybywało wyborców – analizuje poseł, dodając, że w najmłodszej grupie wiekowej PiS „nie jest nawet na podium”.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Ten demograficzny trend i rosnące notowania Konfederacji dostrzegać ma sam Jarosław Kaczyński. Według Przemysława Wiplera, ataki prezesa PiS wymierzone personalnie w Sławomira Mentzena – przy jednoczesnym oszczędzaniu Krzysztofa Bosaka – są przemyślaną taktyką. Ma ona dwa cele. Pierwszy to zablokowanie przepływu elektoratu poprzez kreowanie Mentzena na „młodego Leszka Balcerowicza”. Drugi to próba wewnętrznego skłócenia partii.

To próba pokazania, że jest zła Konfederacja od Mentzena i dobra od Bosaka. Ale to jest słaba strategia i ona nie przyniesie efektów. Ponieważ Krzysztof Bosak i nasi koledzy z Ruchu Narodowego doskonale pamiętają, czym dla ich środowiska skończyła się krótkoterminowa współpraca z Jarosławem Kaczyńskim – diagnozuje Wipler.

Źródło:fakt.pl
Poprzedni artykuł
Tragedia pod Poddębicami. Mężczyzna zagryziony przez psy. Są wyniki sekcji zwłok
Następny artykuł
Poseł KO chce ograniczenia 800 plus. Jest odpowiedź z ministerstwa. „Naszym zadaniem jest…”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU