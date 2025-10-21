WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaZaskakujące wyniki sondażu. Aż sześć partii wchodzi do Sejmu
TEMAT DNIAWiadomościPolityka

Zaskakujące wyniki sondażu. Aż sześć partii wchodzi do Sejmu

-

Autor: MMP
grzegorz braun donald tusk slawomir mentzen mateusz morawiecki szymon holownia sondaz wybory
Grzegorz Braun, Donald Tusk, Sławomir Mentzen, Mateusz Morawiecki i Szymon Hołownia / fot. PAP / EPA / YT (kolaż)
- Reklama -

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Koalicja Obywatelska, a w Sejmie znalazłoby się aż sześć partii – wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.

Ugrupowanie Donalda Tuska nieznacznie wyprzedza partię Jarosława Kaczyńskiego. Na Koalicję Obywatelską chce głosować obecnie 32,53 proc. badanych (wzrost o 1,41 pp.).

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparcie 29,91 proc. ankietowanych (spadek o 2,95 pp.).

Podium tradycyjnie zamyka Konfederację. Na formację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka chciałoby oddać głos 13,23 proc. respondentów (wzrost o 1,42 pp.).

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Na kogo oddasz głos w najbliższych wyborach parlamentarnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Na kolejnych miejscach zaskoczenia. Wysokie poparcie odnotowały formacje lewicowe, które w ostatnich sondażach niejednokrotnie nie przekraczały progu wyborczego.

Lewicę wskazało 7,34 proc. badanych (wzrost o 0,66 pp.), z kolei partię Razem 5,46 proc. (wzrost o 0,92 pp.).

Skrajnie lewicowe ugrupowania rozdziela Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 6,16 proc. (spadek o 0,5 pp.).

Poza parlamentem znalazłyby się Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Na ugrupowanie Szymona Hołowni zagłosowałoby 3,61 proc. ankietowanych (spadek o 0,53 pp.), zaś na formację Władysława Kosiniaka-Kamysza jedynie 1,37 proc. (spadek o 0,23 pp.).

Poprzedni artykuł
Ziemkiewicz i Komuda już w ten piątek w Warszawie. Wstęp wolny
Następny artykuł
Tragedia w Gąsawie. Sześciomiesięczne dziecko zmarło po szczepieniu

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU