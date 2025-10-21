Zaskakujące wyniki sondażu. Aż sześć partii wchodzi do Sejmu

- Reklama -

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Koalicja Obywatelska, a w Sejmie znalazłoby się aż sześć partii – wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.

Ugrupowanie Donalda Tuska nieznacznie wyprzedza partię Jarosława Kaczyńskiego. Na Koalicję Obywatelską chce głosować obecnie 32,53 proc. badanych (wzrost o 1,41 pp.).

- Reklama -

Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparcie 29,91 proc. ankietowanych (spadek o 2,95 pp.).

Podium tradycyjnie zamyka Konfederację. Na formację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka chciałoby oddać głos 13,23 proc. respondentów (wzrost o 1,42 pp.).

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Na kogo oddasz głos w najbliższych wyborach parlamentarnych? Koalicja Obywatelska

Konfederacja Korony Polskiej

Konfederacja Wolność i Niepodległość

Lewica

Polska 2050

Polskie Stronnictwo Ludowe

Prawo i Sprawiedliwość

Razem Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Na kolejnych miejscach zaskoczenia. Wysokie poparcie odnotowały formacje lewicowe, które w ostatnich sondażach niejednokrotnie nie przekraczały progu wyborczego.

Lewicę wskazało 7,34 proc. badanych (wzrost o 0,66 pp.), z kolei partię Razem 5,46 proc. (wzrost o 0,92 pp.).

Skrajnie lewicowe ugrupowania rozdziela Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 6,16 proc. (spadek o 0,5 pp.).

Poza parlamentem znalazłyby się Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Na ugrupowanie Szymona Hołowni zagłosowałoby 3,61 proc. ankietowanych (spadek o 0,53 pp.), zaś na formację Władysława Kosiniaka-Kamysza jedynie 1,37 proc. (spadek o 0,23 pp.).