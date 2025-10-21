WIDEO
WiadomościŚwiatWojna na Ukrainie

Ten unijny kraj przepuści Putina. „Wysiłki na rzecz pokoju należy popierać”

Autor: KM
Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin na spotkaniu Klubu Wałdajskiego. Foto: PAP/EPA
NCZAS.INFO | Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin na spotkaniu Klubu Wałdajskiego. Foto: PAP/EPA
Bułgaria jest gotowa przepuścić samolot przywódcy Rosji Władimira Putina, gdy będzie on udawał się do Budapesztu na szczyt z prezydentem USA Donaldem Trumpem – oznajmił szef MSZ Bułgarii Georg Georgijew. Moskwa nie zwróciła się dotychczas do Sofii z taką prośbą.

Georgijew podkreślił w Luksemburgu, że data spotkania przywódców Rosji i USA jeszcze nie została wyznaczona, lecz „kiedy dokonywane są wysiłki na rzecz pokoju, takie wysiłki należy popierać”.

Dodał, że Bułgaria nadal będzie popierać terytorialną integralność i niezależność Ukrainy. Według niego w spotkaniu powinien uczestniczyć również ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, gdyż los Ukrainy nie powinien być rozstrzygany bez udziału tego kraju.

Trump i Putin uzgodnili, że spotkają się osobiście w Budapeszcie, podczas rozmowy telefonicznej, którą odbyli w czwartek. Jedyna trasa do stolicy Węgier, która nie wymagałaby przelatywania przez przestrzeń powietrzną innego państwa Unii Europejskiej lub Ukrainy, prowadzi nad Morzem Śródziemnym, Albanią lub Czarnogórą, a następnie nad Serbią.

Zarówno Bułgaria, jak i Węgry są członkami Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydał nakaz aresztowania Putina w związku z jego udziałem w deportacjach ukraińskich dzieci w trakcie rosyjskiej napaści. Wprawdzie w kwietniu br. Węgry notyfikowały swoje wycofanie się z MTK, ale nabierze ono mocy dopiero w czerwcu przyszłego roku. Kraj ten odwiedził w kwietniu inny przywódca ścigany przez MTK – premier Izraela Benjamin Netanjahu. Władze w Budapeszcie odmówiły jego zatrzymania.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że nie zostało jeszcze ustalone, jaką trasą jego szef miałby dotrzeć do Budapesztu.

