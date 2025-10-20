Kto by się spodziewał? Nocna prohibicja w Gdańsku zwiększyła liczbę interwencji policyjnych

- Reklama -

W Gdańsku od miesiąca trwa prohibicja. Jak łatwo się domyślić, założonego celu w postaci poprawi bezpieczeństwa nie osiągnięto, a nawet przeciwnie – liczba policyjnych interwencji wzrosła.

Od 1 września w Gdańsku obowiązuje prohibicja. W godzinach nocnych nie wolno sprzedawać w tym mieście alkoholu.

- Reklama -

Oficjalnym powodem miała być poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby awantur. Jak wiadomo, to wcale nie jest kwestia ludzi lubiących awantury i pijackie rozróby, tylko alkoholu.

Oczywiście, cel nie został osiągnięty. W pierwszym miesiącu obowiązywania prohibicji służby interweniowały 877 razy, czyli o 90 razy więcej, niż w tym samym miesiącu w ubiegłym roku. To wzrost o około 11 proc..

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Odnotowano za to nieznaczny spadek interwencji w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym. Spadek wyniósł około 6 proc..

Lewicowe media przytaczają na obronę zakazu opinie ekspertów, którzy przekonują, że trzeba dłużej poczekać na „wspaniałe” efekty prohibicji. Przytoczono przy tym Olsztyn.

Patryk Pulikowski z olsztyńskiego ratusza przekonuje, że to dzięki nocnej prohibicji wprowadzonej siedem lat temu nastąpiły ogromne spadki liczby interwencji.

– W niektórych miejscach to nawet 70 proc. – przekonywał.

Należałoby przy tym sprawdzić, co jeszcze się wydarzyło i czy spadki te nie były skorelowane z innymi rzeczami. Niemniej zwolennicy zamordyzmu i tak „wiedzą lepiej”.