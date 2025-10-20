WIDEO
Setki milionów złotych. Która organizacja zebrała najwięcej?

-

Autor: MS
O. Tadeusz Rydzyk. Zdjęcie: PAP
Łącznie w 2024 roku Polacy przekazali 2 278 731 770,58 zł organizacjom pożytku publicznego. Najwięcej zabrały: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – 375 118 495,92 zł, Fundacja SiePomaga – 199 288 801,33 oraz Avalon – 108 211 323,10. Od 2022 roku w corocznych rozliczeniach można przekazywać już 1,5 proc. podatku. Wcześniej kwota ta wynosiła 1 proc.

Fundacja Nasza Przyszłość, powiązana z Tadeuszem Rydzykiem, według danych przekazanych przez resort do 15 października 2025 roku, za 2024 rok otrzymała dokładnie 8 057 385,17 zł z podatku dochodowego. Tm samym fundacja Ojca Rydzyka zajęła 34. miejsce w ogólnym zestawieniu liczącym 9 213 organizacji.

„Fundacja Nasza Przyszłość od lat wspiera duchowy i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży, kształtując ich charaktery i patriotyczne postawy”.

Działa od 1995 roku i realizuje cele w zakresie: działalności na rzecz szkolnictwa, w tym na rzecz rozwoju Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, dobroczynności – „w szczególności do niesienia pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz ofiarom klęsk żywiołowych”. Fundacja skupia się też na pomocy osobom z niepełnosprawnościami czy wspomaganiu wspólnot lokalnych.

