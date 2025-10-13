WIDEO
Kielce. Młody pijany Ukrainiec strzelał na rynku w grupę ludzi
TEMAT DNIA

Kielce. Młody pijany Ukrainiec strzelał na rynku w grupę ludzi

-

Autor: DC
Policja, bomby, kogut, sygnał.
NCZAS.INFO | Policja. / Fot. PAP
W niedzielę nad ranem na kieleckim rynku młody pijany Ukrainiec strzelał do grupy ludzi. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Ukrainiec został zatrzymany.

12 października około godz. 6 przed jednym z lokali na kieleckim rynku młody i pijany Ukrainiec zaczął strzelać z wiatrówki do grupy ludzi.

– Operator monitoringu zwrócił uwagę na grupę osób, wśród której znajdował się młody mężczyzna, który po utarczce słownej z innym mężczyzną wyjął przedmiot przypominający broń, z której oddał sześć strzałów w kierunku grupy – powiedział TVP 3 Kielce st. asp. Jacek Borek, zastępca oficera prasowego Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach.

Na miejsce wysłano patrole policji. Zatrzymano 20-letniego Ukraińca, który był nietrzeźwy.

Przebadano go alkomatem, który wykazał 1,7 promila alkoholu w organizmie.

„Mężczyzna został zatrzymany, a przedmiot przypominający broń, z którego oddał strzały, został zabezpieczony przez policjantów i trafił do laboratorium w celu jego identyfikacji” – czytamy na kielce.tvp.pl.

Obecnie trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

Źródło:kielce.tvp.pl / nczas.info
