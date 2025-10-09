Polacy mówią „dość” świadczeń dla ukraińskich uchodźców. Oto wyniki sondażu

- Reklama -

Połowa Polaków uważa, że pomoc państwa dla uchodźców z Ukrainy jest za duża – poinformował CBOS. 46 proc. osób jest przeciwnego zdania. Większość uznaje również, że dostęp do 800 plus i bezpłatnej opieki zdrowotnej powinni mieć tylko pracujący w Polsce i płacący podatki Ukraińcy.

Najnowszy raport CBOS „Polacy o pomocy uchodźcom z Ukrainy i dalszych losach wojny” pokazuje, że przez ostatnie pół roku stosunek Polaków do przyjmowania ukraińskich uchodźców kolejny raz nieco się pogorszył, co wpisuje się w trend obserwowany z krótkimi przerwami od połowy 2023 r.

Udział głosów poparcia dla przyjmowania uchodźców z Ukrainy jest najniższy (48 proc.), a głosów sprzeciwu – najwyższy (45 proc.), odkąd CBOS monitoruje tę kwestię, czyli od rosyjskiej aneksji Krymu – zaznaczono w komunikacie z badania.

W polskim społeczeństwie dominuje obecnie przekonanie, że pomoc, jaką nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy, jest zbyt duża (50 proc.), choć tylko nieco niższy odsetek badanych uważa, że jej skala jest odpowiednia (46 proc.).

Poparcie dla przyjmowania ukraińskich uchodźców rzadziej deklarują kobiety (43 wobec 52 proc. mężczyzn), młodsi badani (21 proc. w najmłodszej grupie wobec 51 proc. w najstarszej), osoby mieszkające na wsi (36 wobec 64 proc. w największych miastach), słabiej wykształcone (25 proc. z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wobec 63 proc. z wyższym) oraz o niższych dochodach per capita w swoim gospodarstwie domowym (36 wśród ankietowanych o najniższych dochodach wobec 69 proc. wśród badanych o najwyższych). Przyjmowanie uchodźców rzadziej popierają też obecnie zwolennicy prawicy (45 proc.) niż lewicy (61 proc.) Najbardziej przychylni przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy są wyborcy partii Razem oraz rządzącej Koalicji Obywatelskiej (w obu przypadkach ponad 70 proc.).

Większość Polaków uznaje, że do takich świadczeń i usług jak 800 plus czy do bezpłatnej opieki zdrowotnej powinni mieć dostęp tylko ci Ukraińcy, którzy pracują i płacą podatki w Polsce (58 proc.). Co czwarty badany stwierdził, że poza pracą i płaceniem podatków w Polsce Ukraińcy uzyskujący dostęp do tych usług powinni wykazać się również statusem uchodźcy (25 proc.). Co dwunasty uznał, że Ukraińcy w Polsce w ogóle nie powinni korzystać z takich świadczeń (8 proc.).

Nadal ponad połowa Polaków uważa, że w sprawie wojny w Ukrainie należy dążyć przede wszystkim do zawarcia pokoju nawet za cenę ustępstw terytorialnych, chociaż odsetek takich deklaracji nieco się zmniejszył (z 58 proc. w marcu do 54 proc. obecnie). Jednocześnie wzrósł nieco udział osób przekonanych o konieczności dalszej, bezkompromisowej walki z Rosją (z 25 do 28 proc.).

Przewidywania Polaków dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie uległy niewielkim zmianom. Choć wciąż większość zakłada, że Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium, to odsetek takich głosów przez ostatnie pół roku spadł z 67 do 60 proc.

Badanie zrealizowano od 11 do 22 września 2025 r. na próbie liczącej 969 osób (w tym: 65,4 proc. metodą CAPI, 22,1 proc. – CATI i 12,5 proc. – CAWI).