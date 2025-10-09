Skalik o budżecie na 2026 rok. „Idziemy śladem Grecji. To ścieżka kontrolowanego bankructwa Polski” [VIDEO]

- Reklama -

Poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik podczas sejmowego wystąpienia ostro skrytykował projekt budżetu na 2026 rok, przedstawiony przez rząd Donalda Tuska. W jego ocenie dokument prowadzi kraj do finansowej katastrofy, a rekordowy deficyt jest dowodem na „rabunkową politykę finansową”. W imieniu partii Brauna zapowiedział głosowanie przeciwko ustawie i wezwał inne kluby do podjęcia podobnej decyzji, aby doprowadzić do przedterminowych wyborów.

Poseł Skalik rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że rząd, przedkładając projekt, „zaprzepaścił być może największą szansę na ratowanie finansów państwa”. Jego zdaniem brak zaplanowanych reform jest alarmujący.

– Z tego projektu wynika, iż w przyszłym roku nie nastąpią konieczne reformy. Tym bardziej nie będzie ich w 2027 roku, który jest rokiem wyborczym – argumentował polityk.

– Projekt przewiduje rekordowy deficyt 271 mld zł – podkreślił Skalik. Aby zobrazować skalę problemu, porównał tę kwotę do dochodów państwa. – To jest aż 42% rocznych przychodów państwa. Taki jest deficyt – podkreślił.

Wątpliwości posła wzbudziły również planowane źródła dochodów, takie jak podwyżka podatku CIT dla banków czy wzrost akcyzy. – Uwzględnienie w projekcie budżetu tak niepewnych przychodów podkreśla dramatyczną sytuację finansów publicznych – ocenił.

Wydatki na obronność, choć rekordowe, również stały się przedmiotem krytyki. Poseł wskazał na kwotę „ponad 200 mld zł”, co odpowiada 31% dochodów budżetu, oraz na wydatki realizowane poza kontrolą parlamentu w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

– Ileż byłoby nam łatwiej kształtować finanse państwa, gdyby podżegacze wojenni nie zablokowali podpisania przygotowanego porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją w pierwszych miesiącach wojny w 2022 roku – uważa Skalik.

W ocenie polityka Konfederacji Korony Polskiej projekt budżetu jest „antyrozwojowy”, a prognozowany poziom inwestycji na poziomie 18,1% PKB znacznie odbiega od europejskiej normy wynoszącej 21,2%. Skalik ostrzegł również przed gwałtownym wzrostem zadłużenia.

– Projekt budżetu państwa zakłada deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 6,5% i wzrost długu do 66,8% PKB – wyliczał. Jak dodał, prognozy samego rządu są jeszcze bardziej niepokojące, przewidując wzrost długu do 75% PKB w 2029 roku. – Takie rozbieżności świadczą o utracie kontroli nad finansami publicznymi – stwierdził.

– Mamy do czynienia ze ścieżką kontrolowanego bankructwa Polski. Idziemy śladem Grecji – alarmował poseł.

– Konfederacja Korony Polskiej nie poprze ustawy budżetowej na 2026 rok. Wzywamy, by uczyniły to wszystkie inne kluby i koła. Doprowadźmy w ten sposób do przyspieszonych wyborów, by Polacy wyłonili parlament w nowym składzie, gotowym do naprawy funkcjonowania państwa – zaapelował Skalik.