Kaczyński o pakcie senackim i Mentzenie. „Pewne nieporozumienie”

Pomysł paktu senackiego PiS z partiami prawicowymi, którego gospodarzem byłby prezydent Karol Nawrocki, jest racjonalny, ale racjonalność bywa zakłócana – powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ocenił też, że obecność Sławomira Mentzena w polityce jest „pewnym nieporozumieniem”.

W środę rano lider Konfederacji Sławomir Mentzen ocenił w Radiu ZET, że ws. możliwego paktu senackiego Konfederacji z PiS mógłby rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim. – Gdyby Karol Nawrocki był gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie – powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że nie zamierza rozmawiać na ten temat z Kaczyńskim, który „bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać”. Zdaniem Mentzena, Kaczyński „nie jest człowiekiem, który dotrzymuje umów”.

Kaczyński pytany o tę wypowiedź na środowej konferencji prasowej stwierdził, że łączenie takich propozycji z „obraźliwymi występami pokazuje tylko jedną rzecz – obecność pana Mentzena w polityce jest jednak pewnym nieporozumieniem”. Szef PiS ocenił też, że pomysł paktu senackiego, którego gospodarzem byłby Nawrocki, jest „racjonalny, ale oczywiście ta racjonalność bywa zakłócana”.

– Racjonalni ludzie, jako tako wychowani, nie rzucający całkowicie nieprawdziwych oskarżeń mogą ze sobą rozmawiać, ale jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki – dodał.

Kaczyński zaznaczył, że teoretyczne rozmowy dotyczące paktu senackiego toczą się tylko wewnątrz partii. – Żadnych rokowań nie ma – podkreślił. Jego zdaniem, koncepcja paktu senackiego funkcjonuje też w rozmowach polityków innych prawicowych partii. – Łatwo obliczyć, że gdyby nasza strona zawarła taki pakt, to on też byłby efektywny i to bardziej niż z tamtej strony i dlatego jest o czym mówić – dodał.

Pod koniec lipca źródła PAP związane z PiS przekazały, że ugrupowanie zabiega o koalicjanta, którym wtedy mogła zostać Konfederacja i liczyło na podpisanie przez nią deklaracji programowej. Z kolei głosy płynące z Konfederacji mówiły o niepoważnej propozycji i oceniły ją jako grę obliczoną na pozyskanie elektoratu ugrupowania. Od tamtej pory doszło w mediach do wielu nieprzyjemnych wymian zdań między politykami obu partii, zwłaszcza między Kaczyńskim a Mentzenem.