Szef węgierskiej dyplomacji MOCNO do Tuska: „Nie chcemy Europy, w której premierzy bronią terrorystów”

Nie chcemy Europy, w której premierzy bronią terrorystów – napisał w środę na platformie X szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto, komentując wpis polskiego premiera Donalda Tuska, w którym przyznał on, że „problemem z Nord Stream 2 nie było jego wysadzenie, ale jego budowa”.

„Według Donalda Tuska wysadzenie gazociągu jest akceptowalne. To szokujące, bo aż chce się zapytać, co jeszcze można wysadzić i nadal uznać to za wybaczalne, a nawet godne pochwały. Jedno jest pewne: nie chcemy Europy, w której premierzy bronią terrorystów” – oświadczył minister spraw zagranicznych Węgier.

Wpis był komentarzem do zamieszczonego dzień wcześniej przez polskiego premiera postu, w którym stwierdził on, że problem z Nord Stream 2 nie polega na tym, że został wysadzony w powietrze, ale na tym, że został zbudowany.

Tusk poruszył też temat zatrzymanego w Polsce obywatela Ukrainy, podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Wołodymyra Ż., podczas wtorkowej konferencji prasowej z premier Litwy Ingą Ruginiene.

– W interesie Polski i w interesie zwykłego poczucia przyzwoitości i sprawiedliwości na pewno nie jest oskarżanie albo wydawanie tego obywatela w ręce innego państwa – podkreślił premier.

Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczeniem mienia oraz zniszczeniem rurociągu Nord Stream 2. Został zatrzymany 30 września w miejscu swojego zamieszkania. Obecnie przebywa w areszcie śledczym w Warszawie. W poniedziałek warszawski sąd okręgowy przedłużył do 9 listopada areszt dla podejrzanego.

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 r. 49-letni Ukrainiec twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w swojej ojczyźnie.