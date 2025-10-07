Brutalny atak na nowo wybraną burmistrz. Jest w stanie krytycznym

- Reklama -

Nowo wybrana burmistrz niemieckiego miasta Herdecke w Zagłębiu Ruhry, Iris Stalzer, została we wtorek znaleziona w swoim domu z ranami kłutymi. W stanie krytycznym trafiła do szpitala. Początkowo podejrzewano motyw polityczny, lecz według tygodnika „Spiegel” atak mógł mieć podłoże rodzinne.

Wczesnym popołudniem do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie od dwojga adoptowanych dzieci Stalzer – 17-letniej córki i 15-letniego syna. Poinformowali oni o znalezieniu ciężko rannej matki w pobliżu domu. Według nastolatków Stalzer została prawdopodobnie napadnięta i kilkakrotnie pchnięta nożem w górną część ciała – podał „Spiegel”.

Polityk odniosła co najmniej dziesięć ran kłutych zagrażających życiu i została przetransportowana helikopterem ratunkowym do szpitala, gdzie przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Jak dowiedział się „Spiegel”, atak mógł mieć podłoże rodzinne, a nie polityczne. Latem w tym samym domu miał już miejsce przypadek przemocy domowej – wtedy 17-letnia adoptowana córka miała użyć noża przeciwko swojej matce.

Nie jest jeszcze jasne, czy ostatni atak został przeprowadzony przez jednego sprawcę, czy kilku. Syn Stalzer został wyprowadzony w kajdankach i podobnie jak siostra przesłuchany kilka godzin po zdarzeniu.

Policja potwierdziła powołanie komisji śledczej, która przejęła dochodzenie. Dotąd nie ma konkretnych podejrzeń co do sprawcy ani żadnych zeznań świadków czy innych śladów prowadzących do sprawców.

O zdarzeniu jako pierwszy poinformował regionalny nadawca publiczny WDR.

57-letnia socjaldemokratka została wybrana na burmistrzynię Herdecke, miasta liczącego ok. 22,5 tys. mieszkańców, w drugiej turze wyborów samorządowych, która odbyła się 28 września. Uzyskała 52,2 proc. głosów. – przypomniała agencja dpa.

Z wykształcenia prawniczka, Stalzer jest mężatką i matką dwojga nastoletnich dzieci.

Kanclerz Friedrich Merz wyraził głębokie poruszenie atakiem na Stalzer. „Otrzymaliśmy wiadomość o ohydnym czynie w Herdecke. Sprawa musi zostać szybko wyjaśniona. Boimy się o życie burmistrzyni elekt Iris Stalzer i mamy nadzieję na całkowite wyzdrowienie” – napisał Merz na platformie X. „Moje myśli są z jej rodziną i bliskimi” – dodał. Atak potępili również politycy SPD w Nadrenii Północnej-Westfalii.