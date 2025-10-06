Plaga szczurów w Poznaniu. Październik miesiącem obowiązkowej deratyzacji

- Reklama -

Do 31 października w Poznaniu przeprowadzona zostanie obowiązkowa deratyzacja. Celem akcji jest ograniczenie populacji gryzoni i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób, które mogą przenosić szczury i myszy.

Jak przypomniał poznański magistrat, deratyzacja rozpoczęła się 1 października i obejmuje budynki wielolokalowe, punkty gastronomiczne, obiekty handlowe związane ze sprzedażą żywności, targowiska, placówki edukacyjne, szpitale, hotele, domy pomocy społecznej oraz obiekty zajmujące się gospodarką odpadami.

W tych miejscach – jak wskazano – konieczne jest wyłożenie preparatów na cały czas trwania akcji, czyli przez minimum 31 dni. Właściciele nieruchomości powinni również zadbać o zabezpieczenie budynków przed przedostawaniem się gryzoni, uszczelniając otwory i szczeliny, przez które mogłyby się one dostać do wnętrza.

„Preparaty zwalczające szczury i myszy należy umieszczać w specjalnych stacjach deratyzacyjnych, które muszą być odporne na manipulację i trudne do otwarcia. Stacje powinny być przytwierdzone do podłoża tam, gdzie jest to możliwe. Nie wolno stosować trutek wysypanych na tacki lub bezpośrednio na ziemię. Każda stacja musi być oznakowana, a w widocznym miejscu powinna się znaleźć informacja o prowadzonej deratyzacji oraz numer kontaktowy Oddziału Toksykologii (61 847 69 46)” – poinformowano.

Zarządcy nieruchomości mają obowiązek umieszczenia ostrzeżeń o prowadzonej deratyzacji. Magistrat zaznaczył, że zaleca się wzmożoną czujność w miejscach wyłożenia trutek, zwłaszcza dla właścicieli zwierząt domowych oraz opiekunów małych dzieci. „W tym okresie warto zadbać o dodatkowe zabezpieczenia, takie jak kaganiec dla psa podczas spacerów” – podkreślono.

Urząd Miasta Poznania podał, że przebieg akcji będzie monitorowany przez straż miejską oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Służby będą sprawdzać m.in., czy preparaty zostały wyłożone zgodnie z przepisami, czy zastosowano trwałe stacje deratyzacyjne oraz czy nieruchomości są odpowiednio oznakowane. Kontrole obejmą także utrzymanie czystości w obrębie miejsc gromadzenia odpadów.

Magistrat przypomniał, że deratyzacja w Poznaniu prowadzona jest dwa razy w roku – w kwietniu i październiku – aby skutecznie ograniczać populację szczurów. Po zakończeniu jesiennej akcji zaleca się kontynuowanie monitorowania poboru preparatu i w razie potrzeby dalsze działania w celu eliminacji gryzoni.