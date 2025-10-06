WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaPlaga szczurów w Poznaniu. Październik miesiącem obowiązkowej deratyzacji
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Plaga szczurów w Poznaniu. Październik miesiącem obowiązkowej deratyzacji

-

Autor: AW
NCZAS.INFO | Szczur / fot. ilustracyjne / fot. Struy by Mike Pennington / CC BY-SA 2.0 / Wiki
NCZAS.INFO | Szczur / fot. ilustracyjne / fot. Struy by Mike Pennington / CC BY-SA 2.0 / Wiki
- Reklama -

Do 31 października w Poznaniu przeprowadzona zostanie obowiązkowa deratyzacja. Celem akcji jest ograniczenie populacji gryzoni i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób, które mogą przenosić szczury i myszy.

Jak przypomniał poznański magistrat, deratyzacja rozpoczęła się 1 października i obejmuje budynki wielolokalowe, punkty gastronomiczne, obiekty handlowe związane ze sprzedażą żywności, targowiska, placówki edukacyjne, szpitale, hotele, domy pomocy społecznej oraz obiekty zajmujące się gospodarką odpadami.

W tych miejscach – jak wskazano – konieczne jest wyłożenie preparatów na cały czas trwania akcji, czyli przez minimum 31 dni. Właściciele nieruchomości powinni również zadbać o zabezpieczenie budynków przed przedostawaniem się gryzoni, uszczelniając otwory i szczeliny, przez które mogłyby się one dostać do wnętrza.

„Preparaty zwalczające szczury i myszy należy umieszczać w specjalnych stacjach deratyzacyjnych, które muszą być odporne na manipulację i trudne do otwarcia. Stacje powinny być przytwierdzone do podłoża tam, gdzie jest to możliwe. Nie wolno stosować trutek wysypanych na tacki lub bezpośrednio na ziemię. Każda stacja musi być oznakowana, a w widocznym miejscu powinna się znaleźć informacja o prowadzonej deratyzacji oraz numer kontaktowy Oddziału Toksykologii (61 847 69 46)” – poinformowano.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Zarządcy nieruchomości mają obowiązek umieszczenia ostrzeżeń o prowadzonej deratyzacji. Magistrat zaznaczył, że zaleca się wzmożoną czujność w miejscach wyłożenia trutek, zwłaszcza dla właścicieli zwierząt domowych oraz opiekunów małych dzieci. „W tym okresie warto zadbać o dodatkowe zabezpieczenia, takie jak kaganiec dla psa podczas spacerów” – podkreślono.

Urząd Miasta Poznania podał, że przebieg akcji będzie monitorowany przez straż miejską oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Służby będą sprawdzać m.in., czy preparaty zostały wyłożone zgodnie z przepisami, czy zastosowano trwałe stacje deratyzacyjne oraz czy nieruchomości są odpowiednio oznakowane. Kontrole obejmą także utrzymanie czystości w obrębie miejsc gromadzenia odpadów.

Magistrat przypomniał, że deratyzacja w Poznaniu prowadzona jest dwa razy w roku – w kwietniu i październiku – aby skutecznie ograniczać populację szczurów. Po zakończeniu jesiennej akcji zaleca się kontynuowanie monitorowania poboru preparatu i w razie potrzeby dalsze działania w celu eliminacji gryzoni.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Szef Sztabu Generalnego izraelskiej armii nakazał dowódcom, by byli w każdej chwili gotowi do wznowienia walk w Strefie Gazy
Następny artykuł
Odwołają von der Leyen? Płaczek: „Traktuje Pani Europejczyków, w tym Polaków, jak idiotów”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU