Sommer i Tucholski wyjaśniają propagandę. „To jeden wielki przekręt”

Marek Tucholski odniósł się do alarmistycznej mapki udostępnionej przez Roberta Pieczarko, który sam przedstawia się jako analityka rynku energii, który „w czasie wolnym walczy o czyste powietrze dla nas wszystkich i jeździ na rowerze”. Na mapce znajduje się część Europy środkowej z Niemcami, Polską i kilkoma innymi krajami.

Punkty na terenie III RP są oczywiście w różnych odcieniach czerwieni. Ponadto punktów tych jest zdecydowanie więcej, niż w sąsiadujących krajach.

Tucholski wyjaśnił, z czego się to bierze i czemu ma służyć.

„Zaczął się sezon grzewczy i znów mamy wylew głupio-mądrych komentarzy ws. jakości powietrza. Porównują nieporównywalne. Przykładowo poniżej mamy z lewej Berlin, w którym czujników airly jest aż trzy (te okrągłe) w całej aglomeracji. Reszta to państwowe (kwadratowe), które pokazują dobre powietrze. Po prawej Warszawa, a konkretnie Mokotów, gdzie w jednej dzielnicy jest więcej czujników niż w całym Berlinie wszystkich instytucji razem wziętych” – zwrócił uwagę Marek Tucholski na X.

„Czujniki airly pokazują średnią jakość powietrza i jeden 'państwowy’ pokazujący dobrą jakość powietrza” – czytamy dalej.

Następnie zadał trzy pytania.

„1. Jak się ustawi 100 razy więcej czujników w Warszawie niż w całym dwukrotnie większym Berlinie i ustawi się je przy każdym skrzyżowaniu, to jaki efekt zobaczymy na mapie? 2. Jaka jest różnica we wskazaniach w czujnikach airly i 'państwowych’? 3. Jaki skutek propagandowy można osiągnąć poprzez wysokie nasycenie czujnikami w jednym miejscu a znikome w pozostałych?

Zachęcam do przemyślenia i komentowania” – napisał Tucholski.

W dalszej części zaznaczył, że „na Zachodzie też palą w piecach”.

„W Rugby w UK przy Abbey Street palili chyba oponami albo jeszcze czymś gorszym i to całymi tygodniami. Nie dało się otworzyć okna, ale według pobliskiego czujnika powietrze było 'super'” – podkreślił.

„Zobaczcie jak wygląda sprawa w Amsterdamie, Rotterdamie czy Utrechcie. Żaden czujnik nie działa. Powietrze pewnie super? W innych krajach albo czujników niewiele. albo wyłączone i też niewiele, albo ustawiane po lasach jak to bywa w Niemczech. Jedynie Polska do granic absurdu nasycona czujnikami świeci się jak choinka już nawet przy średnich wskazaniach” – wyjaśnił Tucholski.

„Tak się robi sprawną propagandę obrazkową. Resztę zrobią pożyteczni idioci” – podsumował.

Wątek skomentował też redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer. Stwierdził, że „cała 'wojna ze smogiem’ w Polsce to jeden wielki przekręt”.

„W Polsce nie ma problemu ze smogiem, co jasno wskazują statystki GUS” – skwitował Sommer.