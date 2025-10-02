WIDEO
Oni też znaleźli sposób na ominięcie systemu kaucyjnego. „Ministerstwo powinno być z siebie dumne” [FOTO]

-

Autor: KM
System kaucyjny. Zwrotomat. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: PAP
Polski biznes potrafi szybko obchodzić bzdurne regulacje. Po tym, jak państwo wprowadziło system kaucyjny, producenci już znaleźli sposób na jego ominięcie. Najnowszy przykład to Oshee – butelki plastikowe zamieniono na kartoniki.

Od 1 października w Polsce obowiązuje system kaucyjny. Od teraz za każdą butelkę plastikową czy puszkę trzeba dodatkowo płacić 50 groszy, a butelkę szklaną – 1 zł. Butelki te można potem zwracać do specjalnych maszyn, które stoją tylko w dużych sklepach.

Cały system budzi skrajne reakcje. Tzw. ekolodzy się cieszą i przekonują, że w ten sposób zadbany o środowisko. Reszta wskazuje na wysokie koszty wdrożenia systemu, a beneficjentami tego są wyłącznie określone duże firmy – konkretnie zagraniczne korporacje. Cały system, szczególnie w dużych miastach, stanowi poważne wyzwanie logistyczne. Przede wszystkim to jednak kolejna zbędna regulacja. A użytkownicy, żeby odzyskać pieniądze z kaucji, muszą oddać butelki w nienaruszonym stanie. Inaczej automat nie przyjmie.

Rynek szybko zareagował na system kaucyjny. Ten obejmuje butelki plastikowe do 3 litrów. Kaufland i Ustronianka zaserwowały więc butelkę o pojemności 3,001 litra – dokładnie o mililitr za dużą, by podlegać kaucji.

Oshee poszło inną drogą. Zamiast bawić się w mililitry i precyzyjne odmierzanie pojemności, firma postanowiła zmienić opakowania z plastikowych na kartonowe. Kartony nie podlegają systemowi kaucyjnemu, więc można je kupić bez dodatkowej opłaty.

CZYTAJ TAKŻE: System kaucyjny. Kto jest prawdziwym beneficjentem butelkowego szaleństwa?

Rafał Mekler, komentując ruch rządzących – nad systemem pracował jeszcze PiS, „dzieło” dokończyła PO – ironizuje o kolejnym „sukcesie”.

„Tetra Pak, bo tak nazywa się w branży ten rodzaj opakowania to opakowanie aluminiowe wewnątrz, na zewnątrz polimer i papier. Trudne i drogie w recyclingu. Ministerstwo powinno być z siebie dumne, łatwo recyclingowalne butelki PET zastąpi Tetra Pak. Pogratulować! Z drugiej strony kto mógłby się spodziewać takiego obrotu sprawy?” – pyta retorycznie Mekler.

