System kaucyjny. Kto jest prawdziwym beneficjentem butelkowego szaleństwa?

Po latach prac legislacyjnych od środy w Polsce zaczyna obowiązywać system kaucyjny. kto na tym zarobi? Poseł Konfederacji Bronisław Foltyn ujawnia listę beneficjentów.

Z dniem 1 października 2025 roku w Polsce wprowadzono system kaucyjny. To kolejny sposób na utrudnianie życia ludziom, oczywiście w imię klimatyzmu.

Za napoje w plastikowych butelkach przy kasie doliczona będzie kaucja 50 gr za butelkę. Dotyczy to butelek o pojemności do trzech litrów.

Również puszki metalowe objęte będą kaucją do 50 gr za puszkę, jeśli mają pojemność do 1 litra. Natomiast butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra objęte będą kaucją 1 zł.

Kaucję można będzie odzyskać w specjalnych punktach. Nie wolno jednak butelek nawet zgniatać, więc teoretycznie ludzie zaczną chodzić z worami ze śmieciami do punktów.

Jeśli ktoś chciałby po prostu je wyrzucić, straci pieniądze. Jednorazowo to niewielka kwota, lecz łatwo policzyć w skali tygodnia czy miesiąca, jak dodatkowo rządowa przymusowa bzdura utrudni ludziom życie i wpłynie na ich budżet.

Poseł Konfederacji Bronisław Foltyn ujawnił kto naprawdę zarobi na tym systemie.

„Wiecie kto jest prawdziwym beneficjentem systemu kaucyjnego? Nie środowisko, nie klient noszący plastiki do sklepu… zwycięzcą w całym tym łańcuchu kaucyjnym jest siedem spółek, tzw. operatorzy!” – napisął Foltyn na portalu X.

„Wiecie co się stanie z Waszą kaucją wpłaconą w sklepie przy zakupie butelki, jeśli jej nie odbierzecie?

Trafi do jednej z tych firm:

– Kaucja.pl – Krajowy System Kaucyjny S.A.

– Polski System Kaucyjny S.A.

– OK Operator Kaucyjny S.A.

– PolKa (Polska Kaucja) Operator Systemu Kaucyjnego not for profit S.A.

– ZWROTKA S.A.

– EKO-OPERATOR S.A.

– Reselekt S.A.

Szacuje się, że w Polsce sprzedaje się dziennie ok. 30 mln opakowań objętych systemem kaucyjnym

Rynek wart jest wiec jakieś 10 mld zł. A wiele z tych miliardów, to będą właśnie Wasze nieodebrane kaucje. I o to tu chodzi!” – podsumował poseł Bronisław Foltyn.