Śmiertelny wypadek przerwał plany influencerki. Zginęła w dniu urodzin [FOTO]

Tragiczna śmierć brazylijskiej influencerki fitness. Luanna Raquel de Araújo Melo zginęła w wypadku samochodowym w dniu swoich 29. urodzin, gdy wraz z narzeczonym jechała na własną imprezę urodzinową.

Do śmiertelnego wypadku doszło na ruchliwej autostradzie w pobliżu Feira de Santana w północno-wschodniej Brazylii.

Samochód, którym podróżowała Luanna wraz z 36-letnim narzeczonym Korbinianem Andreasem Denglerem – właścicielem siłowni – oraz ich 24-letnim przyjacielem Palem Herbsonem Nunesem Negrão, został staranowany przez ciężarówkę przewożącą pomidory. Według relacji świadków kierowca tira nagle zjechał na przeciwny pas ruchu, powodując śmiertelny karambol. Cała trójka zginęła na miejscu.

Luanna Raquel de Araújo Melo była popularną brazylijską influencerką fitness, którą na Instagramie obserwowało niemal 100 tysięcy osób.

Ostatnie miesiące życia Luanny wypełnione były intensywnymi przygotowaniami do ślubu z ukochanym Korbinianem. Influencerka opisywała nadchodzącą uroczystość jako swoje „największe marzenie” i chętnie relacjonowała proces organizacji ceremonii na swoich profilach społecznościowych.

Wieść o tragedii wywołała falę poruszenia w mediach społecznościowych. Profil influencerki zalały tysiące komentarzy wyrażających szok, żal i niedowierzanie.