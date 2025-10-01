Przywileje dla Ukraińców w polskiej państwowej służbie zdrowia. Specustawa niewiele zmieniła

- Reklama -

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny, nadal mogą korzystać z szeregu świadczeń zdrowotnych w publicznym systemie: z podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej, ratownictwa medycznego. Nie mają już dostępu m.in. do refundacji leków i leczenia stomatologicznego.

We wtorek weszły w życie zmiany w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy. Dotyczą one tych obywateli Ukrainy, którzy nie są ubezpieczeni w Polsce, ale na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (tzw. specustawa), ich pobyt w Polsce jest uznawany za legalny i mają oni prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany dotyczą osób powyżej 18. roku życia. Dzieci są nadal uprawnione do większości świadczeń, tak jak dotychczas.

Osobom powyżej 18. roku życia, objętym specustawą, nie przysługuje już prawo do leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, podania produktów leczniczych wydawanych pacjentom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra zdrowia, programów zdrowotnych, rehabilitacji leczniczej.

Obywatele Ukrainy objęci specustawą utracili prawo do refundowanego leczenia stomatologicznego, dostęp do programów lekowych, ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Nie mogą już liczyć na świadczenia polegające na przeszczepianiu lub zastosowaniu u ludzi komórek, w tym komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej, tkanek i narządów pochodzących od żywego dawcy lub ze zwłok.

Niedostępne w ramach publicznego systemu są także dla tych obywateli Ukrainy objętych specustawą zabiegi endoprotezoplastyki i usunięcia zaćmy. Nie przysługuje im refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę, zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej oraz ich naprawy.

Dr Wojciech Rożdżeński, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW, specjalista prawa medycznego i farmaceutycznego zaznaczył w rozmowie z PAP, że obywatele Ukrainy wciąż mają prawo do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), świadczeń udzielanych w powiatowych centrach zdrowia.

Utrzymane zostało także leczenie szpitalne, w tym dostęp do świadczeń wysokospecjalistycznych, ale z włączeniami, m.in. przeszczepów narządów, endoprotezoplastyki, usunięcia zaćmy. Obywatele Ukrainy nadal maja także prawo do opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Utrzymany został dla nich także dostęp do ratownictwa medycznego, opieki paliatywnej i hospicyjnej.

NFZ zaznaczył, że w przypadku, gdy w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent ukończył 18. rok życia, świadczenia te są kontynuowane do zakończenia leczenia. Jeśli udzielanie świadczeń rozpoczęło się przed 30 września przysługują one tym pacjentom do zakończenia leczenia.

Ministerstwo Zdrowia oszacowało, że planowane ograniczenia spowodują od października do marca oszczędności w kwocie niespełna 30 mln zł.