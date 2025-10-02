„Darmowa rada” Sommera dla Sikorskiego. Proponuje wymianę [VIDEO]

- Reklama -

Radosław Sikorski, komentując zatrzymanie flotylli humanitarnej z polskim posłem Franciszkiem Sterczewskim na pokładzie, użył retoryki dotyczącej zakładników. Na te słowa szybko zareagował Tomasz Sommer, udzielając mu „darmowej rady”.

Izraelska Marynarka Wojenna przechwyciła na wodach międzynarodowych flotyllę przewożącą pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Na jej pokładzie znaleźli się m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski oraz inni polscy obywatele.

Szef polskiej dyplomacji, komentując sytuację osób zatrzymanych przez izraelskie wojsko w drodze do Strefy Gazy, zaznaczył, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie apelowało o niepodróżowanie w niebezpieczne rejony świata.

„Powiem brutalnie tym, którzy chcieliby złamać nasze rekomendacje: nie mam zakładników na wymianę. Jedziecie na własną odpowiedzialność” – powiedział Sikorski, wymieniając w tym kontekście także Rosję, Białoruś czy Iran.

Do słów Sikorskiego odniósł się redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

„Radek Sikorski narzeka, że nie ma żadnych żydowskich zakładników na wymianę na torbacza Sterczewskiego. Za darmo poddaję pomysł: niech ABW porwie Hartmana albo Schudricha albo samego Michnika i Sterczewskiego od razu Żydzi wypuszczą” – napisał w serwisie X.

Później opublikował krótkie nagranie, w którym raz jeszcze powtórzył: – Wymieńcie Sterczewskiego na (rabina – red.) Schudricha. To mój pomysł za darmo dla Radka Sikorskiego.