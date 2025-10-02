KO nad PiS, Konfederacja zamyka podium. KKP ze stratą i poza Sejmem [NAJNOWSZY SONDAŻ]

W najnowszym sondażu United Surveys dla „Wirtualnej Polski” KO wciąż ma przewagę na PiS. Na obecnie rządzącą w koalicji partię zamierza głosować prawie co trzecia badana osoba. Podium zamyka Konfederacja WiN.
KO jest obecnie najpopularniejszą partią w Polsce. Głos na nią zadeklarowało 30 proc. badanych.
Drugie miejsce zajmuje PiS. Na lewicową opozycję zamierza głosować 28,5 proc. ankietowanych.
WP zaznacza, że „dwa największe w kraju ugrupowania zanotowały spadek poparcia”.
„Koalicja Obywatelska straciła 2,3 pkt proc., a PiS – 2,2 pkt proc.” – czytamy.
Podium zamyka Konfederacja WiN. Uzyskała wynik 14,7 proc., co jest wzrostem o 0,9 pproc..
Wzrost zaliczyła także Lewica. Zyskując 0,2 pproc. uzyskała wynik 7 proc..
Kolejne ugrupowania nie weszłyby do Sejmu. Są to: PSL (4,7 proc., wzrost o 0,9), KKP (4,1 proc., spadek o 0,4), Razem (2,2 proc., wzrost o 1) i Polska 2050 (2 proc., wzrost o 1).
6,8 proc. badanych nie wie, na kogo oddałaby głos. Jest to także wzrost w tej grupie o 0,9 pproc.
W razie takich wyników, KO miałaby w Sejmie 179 posłów, PiS 169, Konfederacja 80 a Lewica 31.
„Gdyby Konfederacja weszła w koalicję z PiS, miałaby szansę rządzić. Razem zyskaliby 249 mandatów, czyli wyraźną większość sejmową, która wynosi 231 mandatów, i umożliwia utworzenie rządu” – wskazuje wp.pl.
Według redakcji, KO nie mogłaby rządzić, ponieważ z Lewicą mieliby 210 mandatów. Wykluczono z góry wariant KO i Konfederacja (259).
Politolog prof. Renata Mieńkowska-Norkiene uważa, że popularność KO wynika z „efektu flagi”. Polega ono na tym, że w sytuacji zagrożenia ludzie skupiają się wokół lidera, czyli w tym przypadku premiera Donalda Tuska, oraz wokół rządu. Wielu ludzi obecnie żyje w poczuciu strachu przed Rosją.
Ponadto KO miało przechwycić część głosów od Szymona Hołowni, choć to bezsensowna teza, gdyż w sondażu Polska 2050 zyskuje, a KO traci.
Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 26-28 września 2025 roku na próbie 1000 osób.