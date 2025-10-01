Odważna oprawa kibiców. Nie boją się głosić prawdy o Izraelu [FOTO]

- Reklama -

Kibice Galatasaray ponownie przekazali swoje jasne stanowisko w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Podczas meczu Ligi Mistrzów z Liverpoolem wywiesili transparent z napisem „Jeśli Jerozolima nie jest wolna, świat jest zniewolony”. To nie pierwszy raz, gdy tureccy fani demonstrują swoje poparcie dla Palestyny na europejskich stadionach.

Wtorkowy mecz w Stambule, który zakończył się sensacyjnym zwycięstwem Galatasaray na Liverpoolem 1:0, był okazją do zwrócenia uwagi światu na izraelskie ludobójstwo.

Oprócz głównego transparentu o Jerozolimie, na trybunach pojawiły się również inne hasła: „Uwolnić Palestynę” i „Pozwólcie żyć dzieciom z Gazy”.

Demonstracja ta zbiegła się w czasie z oficjalnym stanowiskiem Turcji, która jako pierwszy członek UEFA publicznie wezwała do zawieszenia Izraela we wszystkich rozgrywkach piłkarskich.

Galatasaray fans have displayed a banner that says, „If Jerusalem is not free, the world is captive” at their Champions League match with Liverpool. pic.twitter.com/ov9xKUPiux — ilmfeed (@IlmFeed) September 30, 2025

UEFA i podwójne standardy

Ciekawym kontekstem dla tej sytuacji jest sposób, w jaki UEFA podchodzi do podobnych przypadków. Raków Częstochowa został surowo ukarany grzywną w wysokości 40 tysięcy euro za transparent „Izrael morduje, a świat milczy” podczas meczu z izraelskim Maccabi Hajfa. Polski klub otrzymał także zakaz sprzedaży biletów na następne wyjazdowe spotkanie pod egidą UEFA, choć karę zawieszono na dwa lata.

Tymczasem w sprawie Maccabi Hajfa, której kibice wywiesili skandaliczny transparent „Mordercy od 1939” wymierzony w Polaków podczas rewanżowego meczu z Rakowem, UEFA nadal milczy. Mimo że od tego żenującego spektaklu minęły już ponad dwa miesiące, a UEFA zdążyła nałożyć wiele kar na różne klubu, izraelski klub nadal pozostaje bezkarny. UEFA konsekwentnie odpowiada, że „dochodzenie jest w toku”, ale nie podejmuje żadnych konkretnych działań.