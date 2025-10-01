WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościBiznesKoniec pewnej epoki. Legendarny polski producent wyprzedaje majątek po 32 latach działalności
TEMAT DNIAWiadomościBiznesPolska

Koniec pewnej epoki. Legendarny polski producent wyprzedaje majątek po 32 latach działalności

-

Autor: KM
Biznes.
Zdj. ilustracyjne. / Fot. Photo by Dylan Gillis on Unsplash
- Reklama -

Po blisko trzech dekadach dominacji na polskim rynku soków niepasteryzowanych, firma Marwit z okolic Torunia oficjalnie kapituluje. Syndyk spółki rozpoczął ostateczną wyprzedaż majątku, wystawiając na sprzedaż nieruchomości, znaki towarowe i udziały w spółkach za łączną kwotę przekraczającą 28 milionów złotych.

Marwit, założony w 1993 roku przez 20-letniego wówczas Macieja Jóźwickiego, szybko stał się synonimem innowacji w branży spożywczej. Firma zdominowała segment soków jednodniowych, niepasteryzowanych, osiągając w najlepszym okresie aż 70 procent udziału w polskim rynku. Produkty trafiały nie tylko na polskie półki, ale również do Kanady, USA, Szwecji, Francji, Portugalii, Niemiec, Czech, Szkocji i Irlandii.

Z czasem portfolio rozszerzyło się o surówki i napoje typu smoothie, a firma zdobywała prestiżowe nagrody, w tym „Złotą Karetę” oraz Certyfikat Jakość Roku 2017. Zakład w Złejwsi Wielkiej uchodził za jeden z najnowocześniejszych w regionie.

Ogłoszona pandemia jako ostateczny cios

Rok 2020 okazał się punktem zwrotnym, choć jak przyznają eksperci branżowi, problemy narastały już wcześniej. Ogłoszona pandemia koronawirusa i obostrzenia wprowadzane przez polityków w imię „walki” z COVID-19 spowodowały poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw, ograniczenia w handlu oraz drastyczny spadek popytu na świeże produkty. To, co wcześniej było innowacyjną przewagą konkurencyjną, w czasach pandemicznych okazało się przekleństwem.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

„Soki jednodniowe były innowacyjnym i bardzo popularnym produktem, ale ich produkcja i dystrybucja były niezwykle wymagające. Wymagały rygorystycznych standardów technologicznych, higienicznych i logistycznych, a także chłodniczych warunków przechowywania w sklepach” – wyjaśnia Barbara Groele, sekretarz generalna Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, w rozmowie z portalspozywczy.pl

Już w 2020 roku firma zawiesiła działalność, a zadłużenie sięgnęło 183 milionów złotych. W lipcu 2021 roku Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił upadłość spółek Marwit Sp. z o.o. i Marwit Foods Sp. z o.o..

Wyprzedaż majątku

Od 2023 roku syndyk uporczywie próbuje znaleźć nabywców na pozostałości imperium. W styczniu 2025 roku obniżył cenę i ogłosił kolejny przetarg.

Obecnie na sprzedaż trafiły m.in. niezabudowana nieruchomość gruntowa w Pędzewie o powierzchni 11,46 hektara za cenę wywoławczą 1,476 miliona złotych netto, prawo własności znaku towarowego „Ogrody Natury” za minimum 69 tysięcy złotych netto czy 100 procent udziałów w spółce Biogaz-Invest Sp. z o.o. za co najmniej 84 tysiące złotych netto.

Dziś dawny gigant rynku stoi na krawędzi całkowitej likwidacji, a jego dziedzictwo trafia pod młotek. To smutny epilog historii firmy, która przez lata była wizytówką polskiej innowacyjności w branży spożywczej, a teraz przypomina jedynie o tym, jak szybko może się zmienić układ sił na rynku.

Źródło:portalspozywczy.pl / radiozet.pl
Poprzedni artykuł
Hamulce puściły. Dług na poziomie ponad 75 proc. PKB za niecałe cztery lata. Skutek finansowania obcego ludu?
Następny artykuł
Wielki bunt. Pierwsza tak silna i skuteczna presja w III RP

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU