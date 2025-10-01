Koniec pewnej epoki. Legendarny polski producent wyprzedaje majątek po 32 latach działalności

- Reklama -

Po blisko trzech dekadach dominacji na polskim rynku soków niepasteryzowanych, firma Marwit z okolic Torunia oficjalnie kapituluje. Syndyk spółki rozpoczął ostateczną wyprzedaż majątku, wystawiając na sprzedaż nieruchomości, znaki towarowe i udziały w spółkach za łączną kwotę przekraczającą 28 milionów złotych.

Marwit, założony w 1993 roku przez 20-letniego wówczas Macieja Jóźwickiego, szybko stał się synonimem innowacji w branży spożywczej. Firma zdominowała segment soków jednodniowych, niepasteryzowanych, osiągając w najlepszym okresie aż 70 procent udziału w polskim rynku. Produkty trafiały nie tylko na polskie półki, ale również do Kanady, USA, Szwecji, Francji, Portugalii, Niemiec, Czech, Szkocji i Irlandii.

Z czasem portfolio rozszerzyło się o surówki i napoje typu smoothie, a firma zdobywała prestiżowe nagrody, w tym „Złotą Karetę” oraz Certyfikat Jakość Roku 2017. Zakład w Złejwsi Wielkiej uchodził za jeden z najnowocześniejszych w regionie.

Ogłoszona pandemia jako ostateczny cios

Rok 2020 okazał się punktem zwrotnym, choć jak przyznają eksperci branżowi, problemy narastały już wcześniej. Ogłoszona pandemia koronawirusa i obostrzenia wprowadzane przez polityków w imię „walki” z COVID-19 spowodowały poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw, ograniczenia w handlu oraz drastyczny spadek popytu na świeże produkty. To, co wcześniej było innowacyjną przewagą konkurencyjną, w czasach pandemicznych okazało się przekleństwem.

„Soki jednodniowe były innowacyjnym i bardzo popularnym produktem, ale ich produkcja i dystrybucja były niezwykle wymagające. Wymagały rygorystycznych standardów technologicznych, higienicznych i logistycznych, a także chłodniczych warunków przechowywania w sklepach” – wyjaśnia Barbara Groele, sekretarz generalna Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, w rozmowie z portalspozywczy.pl

Już w 2020 roku firma zawiesiła działalność, a zadłużenie sięgnęło 183 milionów złotych. W lipcu 2021 roku Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił upadłość spółek Marwit Sp. z o.o. i Marwit Foods Sp. z o.o..

Wyprzedaż majątku

Od 2023 roku syndyk uporczywie próbuje znaleźć nabywców na pozostałości imperium. W styczniu 2025 roku obniżył cenę i ogłosił kolejny przetarg.

Obecnie na sprzedaż trafiły m.in. niezabudowana nieruchomość gruntowa w Pędzewie o powierzchni 11,46 hektara za cenę wywoławczą 1,476 miliona złotych netto, prawo własności znaku towarowego „Ogrody Natury” za minimum 69 tysięcy złotych netto czy 100 procent udziałów w spółce Biogaz-Invest Sp. z o.o. za co najmniej 84 tysiące złotych netto.

Dziś dawny gigant rynku stoi na krawędzi całkowitej likwidacji, a jego dziedzictwo trafia pod młotek. To smutny epilog historii firmy, która przez lata była wizytówką polskiej innowacyjności w branży spożywczej, a teraz przypomina jedynie o tym, jak szybko może się zmienić układ sił na rynku.