„Nawrocki jednak za ukrainizacją”. Lawina krytycznych komentarzy po decyzji Prezydenta

- Reklama -

Prezydent RP po raz ostatni podpisał ustawę dotyczącą szczególnej pomocy obywatelom Ukrainy – przekazał w piątek szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Decyzja Karola Nawrockiego spotkała się z licznymi komentarzami po prawej stronie sceny politycznej.

Prezydent podpisał w piątek ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która uszczelnia system otrzymywania świadczeń na rzecz rodziny przez cudzoziemców. Prawo do tych świadczeń zostało powiązane z aktywnością zawodową rodzica oraz nauką dzieci w polskiej szkole, z wyjątkami dotyczącymi np. osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo prawo do świadczeń będzie powiązane z uzyskiwaniem przez cudzoziemców co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że w 2025 roku będzie to 2333 zł brutto.

Pisaliśmy o tym więcej: „Prezydent Rzeczypospolitej nie pozwoli się szantażować”. Ale „ostatni raz” podpisał ustawę ws. pomocy Ukraińcom

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Decyzja Nawrockiego, który wcześniej – w sierpniu – nie podpisał poprzedniej wersji nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy spotkała się z licznymi głosami krytyki.

„Karol Nawrocki jednak za ukrainizacją. Podpisał dalsze finansowanie Ukraińców z kieszeni podatnika” – ocenił redaktor naczelny nczas.info Tomasz Sommer.

Karol Nawrocki jednak za ukrainizacją. Podpisał dalsze finansowanie Ukraińców z kieszeni podatnika. pic.twitter.com/fD4IgQAlzI — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 26, 2025

„Prawicowi wyborcy są coraz bardziej rozczarowani Karolem Nawrockim. Nie rozumiem. Zagłosowali na kandydata PiS i dziwią się, że pisowca wybrali? Ja nie uwierzyłem i nie jestem rozczarowany. Więcej powiem: jak na pisowca to nawet ujdzie” – ocenił z kolei prof. Adam Wielomski.

Prawicowi wyborcy są coraz bardziej rozczarowani Karolem Nawrockim. Nie rozumiem. Zagłosowali na kandydata PiS i dziwią się, że pisowca wybrali? Ja nie uwierzyłem i nie jestem rozczarowany. Więcej powiem: jak na pisowca to nawet ujdzie. — Adam Wielomski – polityczny sceptyk (@PPolityce) September 26, 2025

„»Po pierwsze wszyscy inni, potem długo, dłuuuuugo nic a na końcu jak starczy to może Polacy«! Czy jestem zaskoczony? Oczywiście, że nie bo nie stało się nic co by zaskakiwało” – napisał redaktor Marcin Rola.

"Po pierwsze wszyscy inni, potem długo, dłuuuuugo nic a na końcu jak starczy to może Polacy"! Czy jestem zaskoczony? Oczywiście, że nie bo nie stało się nic co by zaskakiwało. Szerszy komentarz jutro w specjalnym vlogu. Już czekam na te wyzwiska od "ruskich onuc" od… pic.twitter.com/xVrwAjZfkQ — Marcin Rola 🇵🇱 (@MarcinRola89) September 26, 2025

„Niestety, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę pomocową dla Ukraińców i tym samym uległ naciskom ze strony rządu i ukraińskiego lobby w Polsce. Wcześniej wizyta w Nowym Yorku z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów, teraz zgoda na dalsze finansowanie Ukraińców. Szkoda…” – ocenił poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

Niestety, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę pomocową dla Ukraińców i tym samym uległ naciskom ze strony rządu i ukraińskiego lobby w Polsce. Wcześniej wizyta w Nowym Yorku z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów, teraz zgoda na dalsze finansowanie Ukraińców. Szkoda… — Włodzimierz Skalik (@Wlodek_Skalik) September 26, 2025

„No i niestety. Pan Prezydent uległ presji, uległ psychozie dronowej i podpisał ustawę lobbystów ukraińskich. Problem z dronami zniknie, bo Ukraina dostała to, co chciała. O to chodziło” – napisał z kolei prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

No i niestety. Pan Prezydent uległ presji, uległ psychozie dronowej i podpisał ustawę lobbystów ukraińskich. Problem z dronami zniknie, bo Ukraina dostała to, co chciała. O to chodziło. — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) September 26, 2025

„Niektórzy są wielce zdziwieni, że Nawrocki spotyka się z żydami i podpisał ustawę dla Ukraińców. NAPRAWDĘ jesteście zaskoczeni? Przecież to było oczywiste. Jeżeli ktoś szczerze wierzył, że coś się zmieni, to powinien natychmiast dobrowolnie zrzec się praw wyborczych” – ocenił wydawca portalu nczas.info Radosław Piwowarczyk.