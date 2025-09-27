WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaOpinie"Nawrocki jednak za ukrainizacją". Lawina krytycznych komentarzy po decyzji Prezydenta
OpinieTEMAT DNIAWiadomościPolityka

„Nawrocki jednak za ukrainizacją”. Lawina krytycznych komentarzy po decyzji Prezydenta

-

Autor: Redakcja NCzas
Prezydent Karol Nawrocki. Foto: PAP
Prezydent Karol Nawrocki. Foto: PAP
- Reklama -

Prezydent RP po raz ostatni podpisał ustawę dotyczącą szczególnej pomocy obywatelom Ukrainy – przekazał w piątek szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Decyzja Karola Nawrockiego spotkała się z licznymi komentarzami po prawej stronie sceny politycznej.

Prezydent podpisał w piątek ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która uszczelnia system otrzymywania świadczeń na rzecz rodziny przez cudzoziemców. Prawo do tych świadczeń zostało powiązane z aktywnością zawodową rodzica oraz nauką dzieci w polskiej szkole, z wyjątkami dotyczącymi np. osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo prawo do świadczeń będzie powiązane z uzyskiwaniem przez cudzoziemców co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że w 2025 roku będzie to 2333 zł brutto.

Pisaliśmy o tym więcej: „Prezydent Rzeczypospolitej nie pozwoli się szantażować”. Ale „ostatni raz” podpisał ustawę ws. pomocy Ukraińcom

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Decyzja Nawrockiego, który wcześniej – w sierpniu – nie podpisał poprzedniej wersji nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy spotkała się z licznymi głosami krytyki.

„Karol Nawrocki jednak za ukrainizacją. Podpisał dalsze finansowanie Ukraińców z kieszeni podatnika” – ocenił redaktor naczelny nczas.info Tomasz Sommer.

„Prawicowi wyborcy są coraz bardziej rozczarowani Karolem Nawrockim. Nie rozumiem. Zagłosowali na kandydata PiS i dziwią się, że pisowca wybrali? Ja nie uwierzyłem i nie jestem rozczarowany. Więcej powiem: jak na pisowca to nawet ujdzie” – ocenił z kolei prof. Adam Wielomski.

„»Po pierwsze wszyscy inni, potem długo, dłuuuuugo nic a na końcu jak starczy to może Polacy«! Czy jestem zaskoczony? Oczywiście, że nie bo nie stało się nic co by zaskakiwało” – napisał redaktor Marcin Rola.

„Niestety, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę pomocową dla Ukraińców i tym samym uległ naciskom ze strony rządu i ukraińskiego lobby w Polsce. Wcześniej wizyta w Nowym Yorku z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów, teraz zgoda na dalsze finansowanie Ukraińców. Szkoda…” – ocenił poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

„No i niestety. Pan Prezydent uległ presji, uległ psychozie dronowej i podpisał ustawę lobbystów ukraińskich. Problem z dronami zniknie, bo Ukraina dostała to, co chciała. O to chodziło” – napisał z kolei prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

„Niektórzy są wielce zdziwieni, że Nawrocki spotyka się z żydami i podpisał ustawę dla Ukraińców. NAPRAWDĘ jesteście zaskoczeni? Przecież to było oczywiste. Jeżeli ktoś szczerze wierzył, że coś się zmieni, to powinien natychmiast dobrowolnie zrzec się praw wyborczych” – ocenił wydawca portalu nczas.info Radosław Piwowarczyk.

Źródło:PAP/X
Poprzedni artykuł
Demokracja po europejsku. Partia wykluczona z wyborów dwa dni przed głosowaniem
Następny artykuł
Szokujące ustalenia naukowców. Rezygnacja ze zmiany czasu mogłaby TEMU zapobiec

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU