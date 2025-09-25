WIDEO
Okupacja Sejmu. Ostatnie Pokolenie przedstawiło żądania wobec Hołowni

-

Autor: DC
Ostatnie Pokolenie zapowiada okupację Sejmu / fot. X / Ostatnie Pokolenie
Na piątek piątek klimatyści z Ostatniego Pokolenia zapowiedzieli okupację Sejmu. Mają żądanie wobec marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Lewica przedłożyła Hołowni w minioną środę w trybie inicjatywy ustawodawczej projekt zmian w prawie. Projekt został przygotowany przez klimatystów z Ostatniego Pokolenia.

Tu warto zwrócić uwagę, że podawanie dokumentów w imieniu wrogiej ludziom organizacji przez Lewicę wskazuje, że ta jest powiązana z klimatystyczną organizacją utrudniającą ludziom życie.

Zdaniem OP, inicjatywa ta to „punkt przełomowy” w ich półtorarocznej działalności. Projekt zakłada, by odebrać środki na rozbudowę autostrad. Zamiast tego pieniądze mają być przerzucone w zbiorkom – kolej i autobusy.

Klimatyści żądają wprowadzenia wspólnego biletu na połączenia regionalne. Miałby kosztować 50 zł miesięcznie.

Ponadto od 2035 roku ponad połowa towarów miałaby być transportowana transportem szynowym. Też zapewne w imię ochrony planety przed mitycznym spłonięciem.

Warto zwrócić uwagę, że jak na przekonanie, że jest się ostatnim pokoleniem i zaraz wybuchnie kataklizm, to klimatyści mają dość odległe plany, sięgające nawet dekady. Ale to szczegół logiczny, a w lewackim świecie logika to wróg oczywiście.

Klimatyści nazywają projekt „Lex Ostatnie Pokolenie”. Zapowiadają wejście i okupację Sejmu. Wcześniej marszałek Hołownia odmówił im wejścia do budynków parlamentu, wskazując na kwestie bezpieczeństwa.

„Zagrożeniem, którego tak boi się Hołownia, jest walka o kilkanaście milionów Polaków wykluczonych transportowo, mieszkających w małych miejscowościach i na wsiach. Lex Ostatnie Pokolenie to tak naprawdę ustawa o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego oraz o ratowaniu miejsc pracy na kolei towarowej” – przekonywało OP w oświadczeniu.

„Złożenie ustawy w Sejmie, które implikuje obowiązek izby do jej rozpatrzenia, jest historyczną chwilą zarówno dla tego ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa, ale także dla przeciwdziałania zmianom klimatu i walką o sprawiedliwość społeczną w Polsce” – twierdzą klimatyści.

Co ciekawe, z bojówkami klimatystycznymi znanymi z braku szacunku do prywatnej własności oraz z utrudniania życia ludziom ma współpracować Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych.

Źródło:wprost.pl / X / nczas.info
