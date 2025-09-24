WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaBraniewo. Eksplozja i pożar w szkole podstawowej. Nauczyciel ewakuowała uczniów z klasy
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Braniewo. Eksplozja i pożar w szkole podstawowej. Nauczyciel ewakuowała uczniów z klasy

-

Autor: MMP
Wybuch smartfonu podczas lekcji w SP nr 3 w Braniewie
Wybuch smartfonu podczas lekcji w SP nr 3 w Braniewie. / Foto: Facebook/Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie (kolaż)
- Reklama -

W Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie doszło do wybuchu i pożaru. Powodem była eksplozja akumulatora w smartfonie jednego z uczniów. Telefon znajdował się w plecaku.

Do incydentu doszło we wtorek podczas lekcji w SP nr 3 w Braniewie w woj. warmińsko-mazurskim. Zapalił się plecak jednego z uczniów. Przyczyną zdarzenia była eksplozja telefonu, który znajdował się w środku.

Prowadząca lekcję pedagog ewakuowała uczniów z klasy, a plecak został wyniesiony na zewnątrz. Nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. Nie było też potrzeby ewakuacji całej szkoły.

Na miejscu pojawiła się straż pożarna, która zabezpieczyła miejsce zdarzenia, oddymiła pomieszczenie, a także zmierzyła zawartość tlenku węgla w sali lekcyjnej, w której doszło do pożaru.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

„Oględziny przeprowadzone przez strażaków pozwoliły ocenić, że eksplozję i pożar wywołał wybuch baterii smartfona. Co istotne, nie był on ładowany ani aktywnie użytkowany. Spoczywał w plecaku poza kontrolą właściciela” – przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

„Warto przypomnieć, że problem wybuchających baterii w smartfonach wynika z podstawowej konstrukcji i działania akumulatorów litowo-jonowych. Podczas normalnej pracy tego typu ogniwa wydzielają gaz, który jest absorbowany przez warstwę elektrolitu. Jedną z głównych przyczyn wybuchu baterii są wady w samej konstrukcji ogniw. Dążąc do coraz większej wydajności i miniaturyzacji, producenci niekiedy pomijają kluczowe aspekty bezpieczeństwa” – zaznaczono.

„Niewłaściwe użytkowanie i ładowanie Kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka są błędy użytkowników popełniane podczas codziennej eksploatacji baterii. Korzystanie z nieoryginalnych, tanich ładowarek lub kabli, pozostawianie telefonu w miejscu, gdzie jest gorąco, a nawet upuszczenie urządzenia – wszystko to może doprowadzić do przegrzania ogniwa i jego rozszczelnienia” – przestrzegli strażacy.

Jak dodali, nawet lekkie uszkodzenia mechaniczne mogą w dłuższej perspektywie prowadzić do poważnych awarii urządzenia. Stan akumulatora powinien być zatem na bieżąco monitorowany. „Wszelkie oznaki pęcznienia, wzdęcia czy deformacji obudowy mogą sygnalizować poważne problemy. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem” – czytamy.

Poprzedni artykuł
Flotylla płynąca do Strefy Gazy zaatakowana przez drony. „Eksplozje słyszane z kilku łodzi” [VIDEO]
Następny artykuł
Znęcał się nad ojcem, a na koniec podpalił dom. 41-latek spędzi długie lata w więzieniu

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU