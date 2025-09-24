Braniewo. Eksplozja i pożar w szkole podstawowej. Nauczyciel ewakuowała uczniów z klasy

- Reklama -

W Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie doszło do wybuchu i pożaru. Powodem była eksplozja akumulatora w smartfonie jednego z uczniów. Telefon znajdował się w plecaku.

Do incydentu doszło we wtorek podczas lekcji w SP nr 3 w Braniewie w woj. warmińsko-mazurskim. Zapalił się plecak jednego z uczniów. Przyczyną zdarzenia była eksplozja telefonu, który znajdował się w środku.

Prowadząca lekcję pedagog ewakuowała uczniów z klasy, a plecak został wyniesiony na zewnątrz. Nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. Nie było też potrzeby ewakuacji całej szkoły.

Na miejscu pojawiła się straż pożarna, która zabezpieczyła miejsce zdarzenia, oddymiła pomieszczenie, a także zmierzyła zawartość tlenku węgla w sali lekcyjnej, w której doszło do pożaru.

„Oględziny przeprowadzone przez strażaków pozwoliły ocenić, że eksplozję i pożar wywołał wybuch baterii smartfona. Co istotne, nie był on ładowany ani aktywnie użytkowany. Spoczywał w plecaku poza kontrolą właściciela” – przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

„Warto przypomnieć, że problem wybuchających baterii w smartfonach wynika z podstawowej konstrukcji i działania akumulatorów litowo-jonowych. Podczas normalnej pracy tego typu ogniwa wydzielają gaz, który jest absorbowany przez warstwę elektrolitu. Jedną z głównych przyczyn wybuchu baterii są wady w samej konstrukcji ogniw. Dążąc do coraz większej wydajności i miniaturyzacji, producenci niekiedy pomijają kluczowe aspekty bezpieczeństwa” – zaznaczono.

„Niewłaściwe użytkowanie i ładowanie Kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka są błędy użytkowników popełniane podczas codziennej eksploatacji baterii. Korzystanie z nieoryginalnych, tanich ładowarek lub kabli, pozostawianie telefonu w miejscu, gdzie jest gorąco, a nawet upuszczenie urządzenia – wszystko to może doprowadzić do przegrzania ogniwa i jego rozszczelnienia” – przestrzegli strażacy.

Jak dodali, nawet lekkie uszkodzenia mechaniczne mogą w dłuższej perspektywie prowadzić do poważnych awarii urządzenia. Stan akumulatora powinien być zatem na bieżąco monitorowany. „Wszelkie oznaki pęcznienia, wzdęcia czy deformacji obudowy mogą sygnalizować poważne problemy. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem” – czytamy.