Bezkarny Izrael. Piłkarskie drużyny wciąż mogą występować w międzynarodowych rozgrywkach
Wojna w Izraelu

Bezkarny Izrael. Piłkarskie drużyny wciąż mogą występować w międzynarodowych rozgrywkach

-

Autor: JA
debrecen debreczen maccabi hajfa transparent
Kłamliwy transparent wywieszony przez żydowskich kiboli / fot. X / SA Wardega
Dzięki presji dyplomatycznej udało się jak na razie uniknąć zawieszenia izraelskich piłkarzy w rozgrywkach międzynarodowych przez UEFA – poinformował dziennik „Israel Hajom”. Niezależny komitet doradczy – skompromitowanego swoja drogą – ONZ wezwał we wtorek UEFA i FIFA do zawieszenia Izraela.

Za zawieszeniem Izraela lobbował Katar, co wywołało silną reakcję izraelskich dyplomatów i działaczy sportowych wspieranych przez urzędników amerykańskich – przekazała gazeta. Dodała, że te wysiłki doprowadziły do tego, że zawieszenia Izraela nie znajduje się teraz w porządku obrad Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

We wtorek niezależny panel doradczy powołany przez Radę Praw Człowieka zalecił UEFA i Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA), by wykluczyły Izrael z rozgrywek w ramach „koniecznej odpowiedzi na ludobójstwo w Strefie Gazy”.

„Reprezentacje państw, które dopuszczają się poważnych naruszeń praw człowieka, mogą i powinny zostać zawieszone, tak jak miało to miejsce w przeszłości” – podkreślił zespół ekspertów. Dodano, że „istnieje moralny i prawny nakaz podjęcia wszelkich możliwych środków, by zakończyć ludobójstwo w Strefie Gazy”.

W zeszłym tygodniu inne ciało ONZ, Międzynarodowa Niezależna Komisja Śledcza ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy, oraz Izraela, orzekło, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona zbrodni ludobójstwa. Izrael odrzucił te oskarżenia.

Panel doradczy, który zajmował się udziałem Izraela w międzynarodowych rozgrywkach zaznaczył, że ograniczenia powinny dotknąć izraelskie państwo, a nie poszczególnych zawodników i sprzeciwił się indywidualnym sankcjom na piłkarzy.
Warto podkreślić, że ze światowych rozgrywek piłkarskich są wykluczone zespoły z Rosji, co jest „karą” za wojne na Ukrainie.

Przypomnijmy też, że Izrael pozostaje bezkarny także jeśli chodzi o „wyczyny” kibiców swoich drużyn – fani Maccabi nie zostali np. do tej pory ukarani za haniebny transparent o Polsce, który wywiesili na płocie podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Inaczej sprawa ma się z piszącymi prawdę sympatykami częstochowskiego klubu, o czym więcej w tekście poniżej:

Skandaliczna decyzja UEFA. Ogromna kara dla Rakowa

