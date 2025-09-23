Wykaz cudzoziemców niepożądanych w Polsce. Najwięcej wniosków ws. Ukraińców

- Reklama -

We wrześniu prokurator okręgowy w Gdańsku w porozumieniu z komendantem wojewódzkim policji skierował 45 wniosków do szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o wpisanie do wykazu osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany – podała prokuratura.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński powiedział PAP we wtorek, że prokurator okręgowy w Gdańsku w porozumieniu z komendantem wojewódzkim policji w Gdańsku dokonał przeglądu postępowań karnych dotyczących obywateli państw obcych, którzy popełnili przestępstwo umyślne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostali skazani prawomocnymi wyrokami.

W poniedziałek i we wtorek skierował on do szefa Urzędu ds. Cudzoziemców 45 wniosków o umieszczenie w wykazie osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Są to obywatele Ukrainy (34 osoby), Mołdawii (4 osoby), Gruzji (4 osoby), Białorusi (2 osoby) i Turkmenistanu (jedna osoba).

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach dane cudzoziemca, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, umieszcza się w prowadzonym przez szefa Urzędu ds. Cudzoziemców wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany – przekazała prokuratura.

Skutkiem umieszczenia w wykazie jest decyzja o odmowie wjazdu i pobytu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen, która zobowiązuje do powrotu oraz stanowi przesłankę do umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców.

Prokuratura i policja na bieżąco sprawdzają zakończone wyrokami skazującymi postępowania karne przeciwko cudzoziemcom i w uzasadnionych przypadkach będą kierowane wnioski o umieszczenie w wykazie osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

Podczas ogólnopolskiej akcji poszukiwawczej w czerwcu, w której uczestniczyło blisko 2300 pomorskich policjantów, zatrzymano na Pomorzu 157 osób, w tym 20 obcokrajowców. Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 2600 sprawdzeń adresów, 2340 kontroli pojazdów i wylegitymowali ponad 7500 osób – podała rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska.