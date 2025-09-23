Przerażające chwile w Warszawie. Z luksusowego biurowca i najwyższego budynku w Polsce odpadła szyba

- Reklama -

Z elewacji luksusowego warszawskiego kompleksu Varso – najwyższego biurowca w Polsce i w Unii Europejskiej – odpadł fragment szklanej tafli. Szyba oderwała się z 11. piętra i spadła na ogródek kawiarni mieszczącej się w podwórzu kompleksu przy ul. Chmielnej 69. Na szczęście nie było tam ludzi.

Zarządca obiektu natychmiast wygrodził strefę i wezwał służby serwisowe – podał TVN24.

Przejście z al. Jana Pawła II w głąb podwórza jest wąskie, między ladą ogródka a parkingiem dla autobusów turystycznych. Kiedy przyjechały tam służby (zgłoszenie miało miejsce ok. godz. 11 w poniedziałek) na chodniku leżały rozrzucone fragmenty szkła, a z elewacji 11. piętra wciąż wystawała część uszkodzonej tafli.

Jeden ze świadków, pracownik budynku, relacjonował dziennikarzowi TVN24: – Stało się to tak szybko, że nie zdążyłem wyciągnąć telefonu.

Widać było taśmę zabezpieczającą i pracowników technicznych przygotowujących plan działania — część osób nie respektowała ogrodzenia i próbowała zaglądać do środka mimo ryzyka.

– Uszkodzenie szyby miało miejsce na 11. piętrze, w nocy z niedzieli na poniedziałek – wyjaśniła TVN24 przedstawicielka Varso, Katarzyna Najdzik. – Wszystkie służby serwisowe zgodnie z procedurami zostały zaangażowane do działania. Teren został natychmiast wygrodzony. Czekamy na informację od producenta szyb z wyjaśnieniami, co spowodowało pęknięcie szyby. Nikt nie ucierpiał – dodała.

Na razie nie ma oficjalnej opinii technicznej. Zarządca oczekuje na ekspertyzę producenta szyb — to on ma przeprowadzić badania i ustalić, czy przyczyną był błąd montażowy, wada materiałowa, naprężenia termiczne, uszkodzenie mechaniczne czy inny czynnik.

Specjaliści zwracają uwagę, że przy elewacjach szklanych pozostające w konstrukcji pęknięte tafle stanowią poważne zagrożenie: nawet pozornie „stabilny” fragment może w każdej chwili odpaść pod wpływem wiatru lub obciążenia.

Usunięcie pozostałości i wymiana szyby to prace wymagające wyspecjalizowanych ekip alpinistycznych i odpowiedniego sprzętu (podnośniki, rusztowania, zabezpieczenia), stąd doraźne wygrodzenie terenu.

Varso Tower to rozpoznawalny punkt w panoramie Warszawy: główna wieża ma 230 m wysokości, a z ażurową iglicą osiąga 310 m; liczy 53 kondygnacje. Kompleks Varso składa się z trzech budynków (główna wieża oraz dwie boczne 90 i 81 m), o łącznej powierzchni około 140 tys. mkw., z częścią handlowo-usługową na parterach. Budowa została zakończona we wrześniu 2022 r., a we wrześniu 2025 r. oddano do użytku taras widokowy na szczycie wieży. Inwestycja była jedną z najdroższych w Warszawie — jej koszt szacowano na ok. 500 mln euro.