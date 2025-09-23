WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatMultikulti w praktyce. Dyrektorka na wywiadówkach potrzebuje ochroniarza
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Multikulti w praktyce. Dyrektorka na wywiadówkach potrzebuje ochroniarza

-

Autor: KM
Islam, burka.
Zdj. ilustracyjne. / Fot. zibik/Pixabay
- Reklama -

Dyrektorka szkoły w austriackim Grazu musi przychodzić na spotkania z rodzicami w asyście ochroniarze. – Jesteśmy opluwani, obrażani – relacjonuje.  W placówce, gdzie na 170 uczniów tylko garstka mówi po niemiecku, agresja i konflikty kulturowe stały się codziennością. To symbol kryzysu, z którym mierzy się nie tylko Austria, ale cała Europa.

Prawie 80 procent jej uczniów to dzieci z rodzin muzułmańskich. – Jesteśmy opluwani, obrażani i spotykamy się z groźbami ze strony rodziców – opowiada dyrektor Barbara G. w rozmowie z „Kleine Zeitung”. Dodaje, że „’ty brudny psie’ to jedno z łagodniejszych określeń”, opisując skalę agresji, z jaką mierzy się na co dzień..

Napięcia na tle kulturowym i religijnym są źródłem codziennych problemów. Dzieci pytają dyrektorkę, czy jest muzułmanką i dlaczego nie nosi chusty. Niektórzy uczniowie odmawiają siedzenia w ławce obok chrześcijan.

Szczególne kontrowersje wzbudziła szkolna choinka bożonarodzeniowa – ojcowie uczniów składali oficjalne skargi na jej obecność. Jednocześnie, podczas muzułmańskiego Święta Cukru, rodzice masowo zabierają dzieci z lekcji na kilka dni, często nie składając formalnych usprawiedliwień.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Trudności nie ograniczają się do sfery kulturowej. Rosnące koszty utrzymania uderzają w budżety rodzin. Rodzice pytają o możliwość rozłożenia na raty opłaty w wysokości 30 euro za materiały plastyczne, a organizacja wycieczek klasowych jest możliwa wyłącznie dzięki zewnętrznym dotacjom.

Artykuły opisujące sytuację w szkole w Grazu wywołały w Austrii burzliwą debatę. Czytelnicy „Kleine Zeitung” wyrażają podziw dla odwagi dyrektorki. „Niezwykła odwaga, Pani Dyrektor!” – napisał jeden z internautów.

Sytuacja w Grazu nie jest odosobnionym przypadkiem. Najnowsze dane pokazują drastyczne dysproporcje w austriackim szkolnictwie. W Wiedniu jedna ze szkół podstawowych w 20. dzielnicy ma aż 46,4% uczniów o statusie „nadzwyczajnym” (niem. außerordentliche Schüler) – czyli tych, którzy ze względu na niedostateczną znajomość języka niemieckiego nie mogą uczestniczyć w standardowych lekcjach. W tym samym czasie inna szkoła w tej samej dzielnicy ma zaledwie 2% takich uczniów.

Źródło:focus.de / kleinezeitung.at
Poprzedni artykuł
Gęstnieje atmosfera w PiS. Kaczyński przeciwny debacie. „Nie mają żadnego sensu”
Następny artykuł
Donald Trump: „Zmiana klimatu to największy szwindel w historii świata”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU