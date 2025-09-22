Nawrocki w USA. Dwa spotkania z Żydami jednego dnia. Sommer: „Czy doczekamy kiedyś…?”

- Reklama -

Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych w związku z debatą generalną 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Uwagę przykuwa jednak inny punkt. Do sprawy odniósł się redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

Wizyta Prezydenta RP i Pierwszej Damy w USA rozpoczęła się w niedzielę 21 września i potrwa do środy 24 września. W poniedziałek Karol Nawrocki z małżonką Martą planowo przebywać będzie w Nowym Jorku, gdzie m.in. weźmie udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, spotka się ze środowiskami żydowskimi, a także z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy, sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i przewodniczącą 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock.

We wtorek Nawrocki będzie uczestniczyć w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W pracach 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uczestniczyć będą również wicepremier i minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski. Z informacji opublikowanej w niedzielę przez MSZ na platformie X wynika, że Polska podczas Zgromadzenia przedstawi swoje kluczowe priorytety, takie jak: reforma ONZ, pokój i bezpieczeństwo, prawa człowieka, cele zrównoważonego rozwoju oraz działania humanitarne. Poza tym Polska chce zaapelować, by działania ONZ – oparte na Karcie ONZ – realnie chroniły pokój, prawa człowieka i rozwój.

Szczególną uwagę przykuł punkt wizyty dotyczący spotkania Prezydenta RP ze środowiskami żydowskimi. Zaplanowano je w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Godzinę później zaś ma odbyć się spotkanie Nawrockiego z Przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów R. Lauderem – również w tym samym miejscu.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Do sprawy odniósł się Tomasz Sommer. „Czy doczekamy kiedyś poleskiego prezydenta, który nie będzie się wszędzie spotykał z Żydami i to po dwa razy dziennie? Jakiego rodzaju niby korzyść Polska wyniesie z takiego spotkania?” – pytał na portalu X.