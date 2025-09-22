WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaGŁÓWNYNawrocki w USA. Dwa spotkania z Żydami jednego dnia. Sommer: "Czy doczekamy...
GŁÓWNYWiadomościPolityka

Nawrocki w USA. Dwa spotkania z Żydami jednego dnia. Sommer: „Czy doczekamy kiedyś…?”

-

Autor: MMP
Prezydent Karol Nawrocki. Foto: PAP
Prezydent Karol Nawrocki. Foto: PAP
- Reklama -

Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych w związku z debatą generalną 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Uwagę przykuwa jednak inny punkt. Do sprawy odniósł się redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

Wizyta Prezydenta RP i Pierwszej Damy w USA rozpoczęła się w niedzielę 21 września i potrwa do środy 24 września. W poniedziałek Karol Nawrocki z małżonką Martą planowo przebywać będzie w Nowym Jorku, gdzie m.in. weźmie udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, spotka się ze środowiskami żydowskimi, a także z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy, sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i przewodniczącą 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock.

We wtorek Nawrocki będzie uczestniczyć w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W pracach 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uczestniczyć będą również wicepremier i minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski. Z informacji opublikowanej w niedzielę przez MSZ na platformie X wynika, że Polska podczas Zgromadzenia przedstawi swoje kluczowe priorytety, takie jak: reforma ONZ, pokój i bezpieczeństwo, prawa człowieka, cele zrównoważonego rozwoju oraz działania humanitarne. Poza tym Polska chce zaapelować, by działania ONZ – oparte na Karcie ONZ – realnie chroniły pokój, prawa człowieka i rozwój.

Szczególną uwagę przykuł punkt wizyty dotyczący spotkania Prezydenta RP ze środowiskami żydowskimi. Zaplanowano je w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Godzinę później zaś ma odbyć się spotkanie Nawrockiego z Przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów R. Lauderem – również w tym samym miejscu.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Do sprawy odniósł się Tomasz Sommer. „Czy doczekamy kiedyś poleskiego prezydenta, który nie będzie się wszędzie spotykał z Żydami i to po dwa razy dziennie? Jakiego rodzaju niby korzyść Polska wyniesie z takiego spotkania?” – pytał na portalu X.

Źródło:PAP/X
Poprzedni artykuł
Korczarowski żali się na „ludzi Kościoła” i tych od Brauna. „Modlą się o to, żeby mi jakiś sodomita ryj rozwalił” [VIDEO]
Następny artykuł
„Zamordowany za to, że mówił prawdę”. Trump zapowiada odznaczenie Kirka Prezydenckim Medalem Wolności

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU