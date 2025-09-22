Korczarowski żali się na „ludzi Kościoła” i tych od Brauna. „Modlą się o to, żeby mi jakiś sodomita ryj rozwalił” [VIDEO]

- Reklama -

To nagranie rozgrzało internet do czerwoności. Piotr Korczarowski utyskiwał na nieprzychylne komentarze związane z jego walką na gali freak fight z Mariuszem „Dżagą” Ząbkowskim, czyli chłopem, który przebiera się za babę.

Do starcia pomiędzy Korczarowskim i Ząbkowskim, czyli byłym współpracownikiem Doroty „Dody” Rabczewskiej, dojdzie podczas gali Prime 14, która odbędzie się 11 października w Pruszkowie.

W niedzielę 21 września odbyła się konferencja przed tym wydarzeniem. Korczarowski stwierdził, że „nie ma opcji, żeby podszedł lajtowo do tej walki, dlatego, że jemu po prostu jego środowisko tego nie wybaczy, co jest zrozumiałe, to jest chyba oczywiste”.

„Atak z każdej strony”

W sieci pojawiło się też nagranie Korczarowskiego, który żali się między innymi na „ludzi Kościoła” oraz „ludzi od Brauna”. – Wszystkie te kościółkowe organizacje, ludzie od Brauna, którzy dopiero co byli mną zachwyceni i teraz najlepiej to by mi śmierci życzyli, już nie będę wyliczać tych środowisk, naprawdę jest bardzo dużo – grzmiał Korczarowski.

– Jest atak z każdej strony, ze strony lewaków, prawaków, ludzie Kościoła. Zobaczcie w ogóle, jakie to jest, ludzie Kościoła mnie piszą, że będą kibicowali, żeby pedał, transwestyta, jakiś drag queen, no gość, który generalnie… jak najdalej od takich, żeby mi wpi******ł, żeby mi obił twarz. Ludzie Kościoła to piszą – grzmiał.

– Dla mnie to pokazuje tę hipokryzję, o której ja mówię, że zobaczcie, kim oni są, skoro mnie nie lubią, mogą mnie nawet nienawidzić, ale jestem białym, heteroseksualnym, konserwatywnym mężczyzną, który nie ma tysiąca kochanek na boku, nie spłaca nawet alimentów za nikogo, nie miał żadnych dzikich, chorych akcji, żadnych skoków w bok itd., żadne jakieś panienki, mężczyźni. Nigdy mnie to nie dotyczyło – utrzymywał Korczarowski, który związał się z Marianną Schreiber jeszcze zanim rozwiodła się z posłem PiS Łukaszem. Para wciąż jednak związana jest ślubem kościelnym.

– I oni mi piszą, ci ludzie Kościoła z gaśnicami w profilach, z polskimi flagami, że liczą na to, że jakiś k***a dżagulec mi wpi****i, rozumiecie to? Oni piszą, oni się modlą Panie Boże, ojczyznę wolną racz nam dać, a i jeszcze, Panie Boże, jak byś mógł, niech ten sodomita, LGBT-owiec wpi****i Korczarowskiemu za wszystkie jego wypowiedzi przeciwko banderowcom, Żydom, komuchom, socjalistom, lobby farmaceutycznemu, przeciwko tym, którzy zamykali nas w covidzie – grzmiał.

– Oni się modlą o to, żeby mi jakiś sodomita ryj rozwalił – dodał Korczarowski.

– Ja mam do tego już głęboki dystans. Ja będę decydować o tym, jak będzie moje życie wyglądało, ale dla tych kilku osób, które wciąż we mnie wierzą, przysięgam wam, nie podjęliście złego wyboru, wierząc we mnie do ostatka i to dla was zamierzam walczyć, dla was zamierzam wejść do tego oktagonu i wygrać tę walkę, wcześniej na wszystkich konferencjach wypunktować to bydlę tak bardzo, jak się da, żeby mi nikt nie śmiał już nigdy powiedzieć, że ja biorę udział w promocji tego wszystkiego. A kasę, którą z tego dostanę, przeznaczę na moją dziennikarską pracę, żeby pomagać ludziom tak, jak robiłem to do tej pory, żeby nagłaśniać afery, skandale, całe to bandyctwo, które się odbywa w naszym kraju – oświadczył.

– Nikt mi nie chciał pomóc przez te wszystkie lata, nikt mi k***a ręki nie przyłożył do tego, żeby eMisja rozwinęła skrzydła, więc ja teraz przyłożę, obie, do ryja tego lewaka i wyjdę stamtąd zwycięsko – zadeklarował.

Lawina komentarzy

Po tym nagraniu w sieci zaroiło się od komentarzy. „I co? W pięty Wam poszło?” – pytał prof. Adam Wielomski.

„Gdy myślisz, że Piotr sięgnął dna, on łapie w ręce szpadel, kilof i rusza do wykopu…” – skomentował Radek Pogoda.

„Patrz! – ha! – to dziecię uszło – rośnie – to obrońca!

Wskrzesiciel narodu,

Z matki obcej; krew jego dawne bohatery,

A imię jego będzie czterdzieści i cztery” – skwitował Adam Wojtasiewicz.

Patrz! – ha! – to dziecię uszło – rośnie – to obrońca!

Wskrzesiciel narodu,

Z matki obcej; krew jego dawne bohatery,

„To ciekawe, że przy Korczarowskim – Mariusz Dżaga zaczyna wygladać na tego zrównoważonego psychicznie, spokojnego i sympatycznego 😆” – oceniła KatzenAuge.

„«Ludzie kościoła mnie piszą żeby pedał, transwestyta, jakiś drag queen mi wpierdolił» – mówi Piotr @Korczarowski.

To najlepiej świadczy o twojej sytuacji. #primemma @primeshowmma” – podsumował Marcin Dobski.