WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatSzwecja uaktualnia scenariusze na wypadek wojny. Polecają gromadzić zapasy na dwa tygodnie
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Szwecja uaktualnia scenariusze na wypadek wojny. Polecają gromadzić zapasy na dwa tygodnie

-

Autor: KM
Zapasy żywnościowe. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: pixabay
Zapasy żywnościowe. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: pixabay
- Reklama -

Siedem scenariuszy ataku na Szwecję, w tym wojnę hybrydową oraz zajęcie Gotlandii, bierze pod uwagę opublikowany raport Szwedzkich Sił Zbrojnych oraz Urzędu ds. Gotowości i Ochrony Ludności (MSB). Według opracowania kraj musi być przygotowany na co najmniej trzymiesięczną walkę.

Jak podkreślono, dokument „Punkty wyjścia do obrony totalnej na lata 2025-30” jest inspirowany wnioskami z wojny rozpętanej przez Rosję przeciw Ukrainie i bierze pod uwagę członkostwo Szwecji w NATO.

Wśród siedmiu możliwych zagrożeń wymieniono: wojnę hybrydową, atak na wojska sojusznicze NATO rozmieszczone na terytorium Szwecji, zajęcie Gotlandii, wyspy położonej strategicznie po środku Bałtyku, atak na północ kraju oraz szeroko zakrojone naloty na szwedzkie miasta. Dwa pozostałe scenariusze to udział w wojnie będącej konsekwencją stacjonowania żołnierzy szwedzkich w Finlandii (to ma się niebawem wydarzyć) oraz w krajach bałtyckich (wojsko już jest obecne na Łotwie).

Z uwagi na położenie geograficzne Szwecja w przypadku wojny lub kryzysu ma pełnić kluczową rolę logistyczną w transporcie wojsk sojuszniczych z zachodu na wschód. W dokumencie wskazano potrzebę ochrony infrastruktury.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Jednym z ważniejszych wniosków jest stwierdzenie, że Szwecja musi być w stanie poradzić sobie z trzymiesięczną wojną w Europie, aby w tym czasie przygotowywać się na dłuższą walkę. Natomiast podmioty cywilne mają być zdolne do przetrwania bez pomocy z zewnątrz przez dwa tygodnie, dzięki posiadaniu własnych zapasów.

Według autorów opracowanie „Punkty wyjścia do obrony totalnej na lata 2025-30” ma stanowić „wsparcie planistyczne dla wszystkich podmiotów uczestniczących w przygotowaniach do obrony totalnej – od gmin, regionów i władz centralnych, po firmy i organizacje”.

Władze Szwecji w ostatnich latach przywróciły powszechny pobór do wojska, zwiększyły wydatki na obronność oraz zdecydowały o powrocie żołnierzy na Gotlandię. Trwa inwentaryzacja i modernizacja schronów.

Źródło:PAP/nczas.info
Poprzedni artykuł
Kolejna wizyta w USA. Prezydent Nawrocki przybył do Nowego Jorku
Następny artykuł
Bliżej nowej wojny? Niemcy coraz silniej wspierają władzę i armię Ukrainy

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU