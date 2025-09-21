- Reklama -

Konfederacja Korony Polskiej zaprasza na kolejną edycję jednego ze swoich sztandarowych wydarzeń. W tę niedzielę (21 września) o godzinie 15 warszawskie Rondo Dmowskiego ponownie stanie się sercem politycznej manifestacji pod hasłem „Polska za Pokojem”.

„Już czwarty raz stajemy ramię w ramię, by powiedzieć jasno: Polska za Pokojem!” – brzmi oficjalne zaproszenie na stronie internetowej partii.

Wydarzenie ma charakter manifestacji wymierzonej przeciwko potencjalnemu zaangażowaniu Polski w konflikt ukraiński, co stanowi jeden z głównych punktów programowych ugrupowania Brauna.

Tegoroczny marsz „Polska za pokojem” odbędzie się w atmosferze narastających napięć związanych z wojną w Ukrainie i debatą nad polskim zaangażowaniem w konflikt. Partia Brauna konsekwentnie przeciwstawia się jakiejkolwiek formie militarnego wsparcia dla Kijowa, argumentując, że polscy żołnierze nie powinni „ginąć za interesy korporacji, które zainwestowały na Ukrainie”.