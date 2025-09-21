WIDEO
„Polska za pokojem”. Już dziś wielki marsz w Warszawie organizowany przez partię Grzegorza Brauna

Autor: KM
Grzegorz Braun. Foto: PAP
Konfederacja Korony Polskiej zaprasza na kolejną edycję jednego ze swoich sztandarowych wydarzeń. W tę niedzielę (21 września) o godzinie 15 warszawskie Rondo Dmowskiego ponownie stanie się sercem politycznej manifestacji pod hasłem „Polska za Pokojem”.

„Już czwarty raz stajemy ramię w ramię, by powiedzieć jasno: Polska za Pokojem!” – brzmi oficjalne zaproszenie na stronie internetowej partii.

Wydarzenie ma charakter manifestacji wymierzonej przeciwko potencjalnemu zaangażowaniu Polski w konflikt ukraiński, co stanowi jeden z głównych punktów programowych ugrupowania Brauna.

Tegoroczny marsz „Polska za pokojem” odbędzie się w atmosferze narastających napięć związanych z wojną w Ukrainie i debatą nad polskim zaangażowaniem w konflikt. Partia Brauna konsekwentnie przeciwstawia się jakiejkolwiek formie militarnego wsparcia dla Kijowa, argumentując, że polscy żołnierze nie powinni „ginąć za interesy korporacji, które zainwestowały na Ukrainie”.

Bliżej nowej wojny? Niemcy coraz silniej wspierają władzę i armię Ukrainy
Żądają wykluczenia Izraela. Zakulisowe naciski coraz silniejsze

