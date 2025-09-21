Podatki jak sen wariata! To jest złodziejstwo w biały dzień

- Reklama -

Gdy ponad 20 lat temu pisałem książkę o sposobach usprawiedliwiania podatków, która była także moją rozprawą doktorską, żyłem w złudnym przekonaniu, że pokazanie bezsensowności tych usprawiedliwień może się przyczynić do zrozumienia, że podatki to zawsze rabunek, czyli zło, które konieczne jest tylko w ostateczności. Miałem wtedy płonne nadzieje, że przedstawienie takiej argumentacji i pokazanie, że jest ona logicznie spójna, przyczyni się do przyjęcia sprawiedliwych i uczciwych rozwiązań. Teraz, gdy redaguję poszerzone i zmienione wznowienie tej książki, wiem już, jak bardzo wtedy byłem naiwny.

Obecnie bowiem podatki wymknęły się już z jakiejkolwiek racjonalności, są jak sen wariata. Jak bowiem można zracjonalizować futrowanie przy pomocy KPO koncertu zespołu „Poparzeni Kawą Trzy”, w sytuacji gdy fundusz KPO służył do naprawy gospodarki po kowidzie, który – jak wiadomo – zakończył Putin, atakując Ukrainę, a spłacać ten fundusz będą podatnicy, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo jak długo?

Jak zracjonalizować wydawanie pieniędzy podatnika z kasy z KPO na jachty dla kumpli urzędników z KO czy występy teatru Krystyny Jandy? Tego się po prostu nie da zrobić – to jest złodziejstwo w biały dzień.

A przecież te skandaliczne wydatki podatkowe, to tylko przykłady z ostatnich dni, dotyczące tylko jednego kanału tej rabunkowej pompy ssąco-tłoczącej prowadzącej z kieszeni podatników do sejfów wybranych biorców. Ci wszyscy, którzy przyjmują te pieniądze, powinni się wstydzić tego do końca życia, zamiast powtarzać, że „głupi daje i głupi nie bierze”. Bo przecież państwo nie ma własnych pieniędzy, więc za każdą taką dotacją chowa się czyjaś krzywda.

W ogóle w Polsce, która przez budżet (a właściwie budżety) przepuszcza już ponad połowę PKB, jakiekolwiek sensowne myślenie o podatkach się po prostu załamało. Owszem trwają kłótnie, jakie podatki podwyższać, bo deficyt wzrósł tak szokująco wysoko, że wszyscy wiedzą, że jesteśmy na krawędzi budżetowej katastrofy, ale przypominają one dyskusje o tym, jak najskuteczniej zorganizować system wyzysku w obozie koncentracyjnym, zamiast dotyczyć tego, jak ten obóz koncentracyjny w całości i natychmiast zlikwidować. Może się w tej sytuacji wydawać, że dywagacje na temat usprawiedliwiania podatków w obecnej dobie po prostu nie mają sensu. Ja jednak myślę inaczej – bo dyskusja o sensownych rozwiązaniach zawsze ma sens. A czas ich wdrażania może nieoczekiwanie nastać i nas zaskoczyć. Trzeba tedy mieć przygotowaną jasną siatkę pojęciową i gotowe rozwiązania.

Polecam więc zapoznanie się z odnowioną książką „Czy można usprawiedliwić podatki”, która trafiła właśnie do przedsprzedaży, bo może pokazać ona Państwu zupełnie inną rzeczywistość fiskalną, którą można wprowadzić w życie, która jest uczciwa i sprawiedliwa, a przez to jakże inna od systemu zorganizowanego wyzysku podatkowego, z którym mamy do czynienia w Polsce i w całej Europie. Nie zdradzę oczywiście, jakie podatki są sprawiedliwe – proszę samemu to sprawdzić.

