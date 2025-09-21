Marsz Polska za pokojem. Mocne przemówienie Brauna. „Szeroki front gaśnicowy nie umiera” [VIDEO]

- Reklama -

Grzegorz Braun na IV marszu „Polska za pokojem” mówił o konieczności utrzymania koła przez KKP wskazując na korzyści, jakie z takiego stanu rzeczy płyną. Wskazał też konkretny przykład, dlaczego bezpieczeństwa nie można opierać na stacjonowaniu w Polsce obcych wojsk.

Grzegorz Braun mówił m.in. o tym, że ważne jest, iż Konfederacja Korony Polskiej ma w Sejmie koło poselskie. Gdyby nie „nie było tego koła, Włodzimierz Skalik nie uczestniczyłby jako przewodniczący koła w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i dlatego nie mógłby na własne oczy i uszy widzieć, słyszeć, jak bardzo rządzącym doskwiera to, że Polacy tego kitu już nie kupują, nie łykają, nie proszą o więcej”.

– Gdyby nie ukonstytuowało się to koło, nie mógłby Włodzimierz Skalik zaledwie 10 dni temu na konwencie seniorów zwołanym przez marszałka rotacyjnego, nie mógłby sprzeciwić się przyjmowaniu przez aklamację, a zatem przez gremialne, bezkrytyczne, bezdyskusyjne oklaski, przyjmowaniu uchwały, która miała podżyrować i zabetonować ten propagandowy przekaz. Miała przesądzić o tym, co przesądzone nie jest. Właśnie dlatego, że jest więcej pytań niż odpowiedzi i co dzień tych pytań [jest] więcej – mówił Braun.

– Tylko Konfederacja Korony Polskiej złożyła dwakroć na piśmie wniosek o odrzucenie kolejnej ustawy z cyklu Ukrainiec+, która pod pretekstem i za zasłoną tego wzmożenia wojennego była procedowana. To był dla nas osobiście ważny sprawdzian. Okazało się, że KKP ma sens. Że KKP pozostaje – z czego się wcale nie cieszymy, wolelibyśmy, żeby było więcej takich formacji, takich środowisk, takich polityków, którzy konsekwentnie i jasno bronią Polaków przed wpychaniem w wojnę, ale okazało się, że tylko Konfederacja Korony Polskiej te konsekwencje, stanowczość i otwartość w zajmowaniu stanowiska publicznego prezentuje – twierdził lider KKP.

– Państwo z tego wyciągajcie wnioski. Wyciągajcie wnioski także z tego, co tu słyszeliście od tej naprawdę pięknej rewii mówców, którzy, uwaga, wcale niekoniecznie wszyscy są od razu członkami naszej partii. Ale to jest magia Korony, to jest ta siła przyciągania – kontynuował.

Następnie zaznaczył, że „koncepcja szerokiego frontu gaśnicowego nie umiera”. Zdaniem Brauna, „ona rozwija się i z każdym dniem i tygodniem potwierdza swoją celowość w polskim życiu politycznym”.

– Jeśli nie uzyskamy realnego wpływu na egzekutywę, na sprawowanie władzy w Polsce, to nas, szanowni państwo, wepchną w tę wojnę. To nas ograbią. To nasze dzieci zmobilizowane, wysłane na jakąś emigrację, choćby do sąsiedniego województwa, będą poddane tej obróbce skrawaniem przez tęczowe, zielone łady. A Polak ma być w Polsce gospodarzem. I tego nie będzie jeśli nie będzie zrealizowana zasada „tylko polski żołnierz na polskiej ziemi pod bronią” – ocenił lider KKP.

– Zdaje się niektórym, że najlepszą doktryną bezpieczeństwa narodowego jest sprowadzanie obcego wojska na ziemię polską. Tak im się zdaje. I licytują się. Kto ich więcej tu zaimportuje? – mówił dalej Braun.

– Wraz z Włodzimierzem Skalikiem zwracam uwagę, że państwo nieduże, ale w niektórych wymiarach bardzo znaczące, Katar, napadnięte w ubiegłym tygodniu przez państwo położone w Palestynie, zbombardowane przez Izrael. To już jest piąte czy szóste państwo w okolicy, które ludobójczy reżim rzeźnika Netanyahu atakuje. No więc teraz przyszła pora na Katar. Otóż, szanowni państwo, tam jest całkiem spora i bardzo istotna w tamtej chemisferze baza amerykańska. I wiecie państwo, z tej bazy amerykańskiej, doczytał się tego Włodzimierz, startował ten samolot cysterna, z którego zaopatrzyły się te izraelskie samoloty. Brytyjski samolot cysterna z amerykańskiej bazy po to, żeby izraelskie samoloty mogły Katar zbombardować. Ten sam Katar, w którym jest ta amerykańska baza – zauważył Braun wskazując, że obecność obcych wojsk nie daje żadnych gwarancji ani państwu wojska przyjmującemu, ani mieszkańcom tego kraju.