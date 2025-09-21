WIDEO
Obowiązkowa służba wojskowa w Polsce? Najnowszy sondaż

-

Autor: AW
Wojsko polskie
Wojsko polskie. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
50,5 proc. badanych chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej – wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziało się 40,6 proc.

Respondentom zadano pytanie, czy w związku z obecną sytuacją międzynarodową w Polsce powinna być przywrócona obowiązkowa służba wojskowa.

Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 21 proc. respondentów, natomiast „raczej tak” wskazało 29,5 proc. Łącznie za takim rozwiązaniem opowiedziało się 50,5 proc. ankietowanych osób.

Z kolei przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się łącznie 40,6 proc. badanych. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 28,2 proc., a „zdecydowanie nie” – 12,4 proc.

Blisko co dziesiąty Polak (8,9 proc.) nie ma w tej kwestii zdania lub „trudno mu powiedzieć”.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-15 września 2025 roku metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.

Źródło:PAP
